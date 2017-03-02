​Горючее для сеятеля

На площади более тысячи гектаров уже подрастает капуста в Сарыагашском, Шардаринском и Мактааральском районах. Еще день-два – и земледельцы точно так же, под пленку, начнут высаживать рассаду бахчевых, чтобы как можно раньше собрать первый урожай арбузов и дынь. Дехкане хорошо усвоили: кто первым вырастит урожай, тот и получит максимальную прибыль. Первые партии капусты, редиса, лука, молодого картофеля скупают прямо на полях. Все объясняется просто: продукции пока мало, а потребитель соскучился за зиму по витаминам, вот и платит хорошую цену, чтобы побаловать себя и близких.

Конечно, выращивание ранних овощей под пленкой – занятие хлопотное, но ведь и доход можно получить существенно выше. А считать крестьяне на­учились. К примеру, 10 лет назад в КХ «Сундет-ата» Капланбекского сельского округа Сарыагашского района под капусту отводили 50 соток, сейчас она занимает 8 га. Выгодно!

И эта тенденция характерна практически для всех земледельцев района. Только в одном сельском округе «Капланбек» под ранними овощами нынче пятая часть поливных земель – 500 га. При этом под капусту определили 250 га. Ежедневно сотни земледельцев весь световой день проводят в поле, чтобы в максимально сжатые сроки высадить рассаду и быс­трее дождаться урожая. В целом же по Сарыагашскому району под овощи в нынешнем году отвели около 14 тыс. га.

В Южном Казахстане сельскохозяйственные культуры займут площадь на 3 тыс. га больше, чем в прошлом году. В общей сложности засеять и засадить предстоит 792,3 тыс. га пашни. Изменится и структура посевов: на 5,9 тыс. га по сравнению с 2016 годом увеличится посевная площадь многолетних трав, на 7 тыс. га – кукурузы на зерно, на 2,4 тыс. га – кукурузы на силос. Продолжится и диверсификация хлопкового поля. Посевы хлопчатника сократятся еще на 4,6 тыс. га и составят 105 тыс. га.

– В регионе есть все для того, чтобы своевременно провес­ти весенне-полевые работы, – считает руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков. – Для финансирования кампании предусмотрено выделение 2,5 миллиарда тенге под 8% годовых. Два миллиарда тенге выделено по линии регионального инвестиционного центра «Онтустик». Пятьсот миллионов тенге – через Аграрную кредитную корпорацию. Сейчас продолжается прием документов от хозяйствующих субъектов.

Для проведения весеннего сева товаропроизводители обеспечены семенами всех яровых культур. Минсельхоз предусмотрел субсидирование производства оригинальных и реализации элитных семян всех культур, а также семян первой репродукции многолетних и однолетних трав, хлопчатника, ячменя, масличных культур и семян гибридов первого поколения хлопчатника, кукурузы и подсолнечника.

Начиная с нынешнего года внесены изменения в Правила погектарного субсидирования. К примеру, на посевы риса субсидии составят 30 тыс. тенге на 1 га, кукурузы на силос – 9 тыс., семена масличных культур – 4 тыс. тенге за тонну. Хлопкоробам обещают 15 тыс. тенге за 1 га посевов плюс 6 тыс. тенге за каждую тонну собранного хлопка-сырца.

Крестьян же сейчас больше волнуют не субсидии, для получения которых еще надо потрудиться, засеяв поле и вырастив урожай, а горючее по фиксированной цене, без которого даже технику в поле не вывес­ти. В областном управлении сельского хозяйства собрали все заявки от акимов сельских округов и подсчитали, что для проведения весенних полевых работ в масштабах области понадобится 38 тыс. тонн солярки. Основной объем потребления горючего запланирован на март – 25 тыс. тонн. Еще 2 тыс. тонн земледельцы получат в апреле и оставшиеся 11 тыс. тонн – в мае, когда начнется сев хлопчатника.

– Солярка нам нужна была вчера, а ее нет даже сегодня, хотя на дворе март, – говорит земледелец Талгат Жиенбаев. – Надо бороновать землю, подкормку под озимые опять-таки начали вносить. Опять не учли, что на юге весенние полевые работы земледельцы начинают еще в феврале. Зато цена на топливо на АЗС уже успела подняться. Причем в аграрных районах стоимость ГСМ на 2–3 тенге выше, чем в областном центре. И по мере удаления от областного центра стоимость только растет.