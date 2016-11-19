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​«Горючка» не станет кусачей
Юрий ЛИ, Кызылорда

Главной темой очередного брифинга в Центре коммуникаций Приаралья стала ситуация с горюче-смазочными материалами. Заместитель руководителя областного управления предпринимательства и туризма Галымжан Мустафаев категорически опроверг досужие домыслы о том, что ноябрьский дефицит «горючки» возник по причине жадности поставщиков, которые якобы придерживали топливо в ожидании повышения цен.

На самом деле ажиотаж на АЗС Кызылорды был вызван объективными факторами. В сентябре на плановый ремонт встал Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, а в октябре неожиданно приостановил работу Павлодарский НПЗ. В итоге Минэнерго пришлось сокращать поставки запланированных объемов социальных видов ГСМ в регионы, включая Приаралье. В частности, в сентябре заявки кызылординских поставщиков были удовлетворены всего на 36%, а в октябре и вовсе на 21,4%.

Чтобы компенсировать выпавшие объемы, операторы начали завозить топ­ливо Атырауского НПЗ, столкнувшись с определенными проблемами, оказавшими прямое воздействие на формирование цен. Как выяснилось, смена производителя увеличила затраты поставщиков на доставку практически в три раза. За каждую тонну ГСМ из Шымкента операторы платили железнодорожникам по 4,7 тыс. тенге, тогда как за атырауский бензин – 14,5 тыс. Более «кусачей» по стоимости оказалось и российское топливо, которое поставщики приобретали по коммерческим ценам. Все это в совокупности и привело к сбоям свободной продажи ГСМ на многих АЗС, которые ограничили отпуск топлива, чтобы не допустить нарушений ранее заключенных договоров, в том числе и с социальными службами.

Поделился Г. Мустафаев и сведениями о завершении ремонта Шымкентского НПЗ и запуске Павлодарского НПЗ 5 ноября, отметив, что вскоре все вопросы поставки ГСМ в регион будут урегулированы и цены вернутся в свое русло, то есть опустятся. Рассказал он и о ежедневном мониторинге АЗС, который проводит специальная комиссия для выявления и пресечения фактов необоснованного повышения цен. Так что ситуация с ГСМ местными властями взята под контроль.

И похоже, принятые ме­ры уже работают. АЗС Кы­зылорды сняли ограничение на продажу топлива, пошли на спад и очереди. Самый популярный у автовладельцев бензин марки А-92 подрос в стоимости в ноябре на 2–3 тенге и сейчас держится в диапазоне от 128 до 132 тенге за один литр. А вот владельцам стальных коней, требующих бензин А-96, пока повезло меньше. За каждый литр им пока приходится выкладывать по 163–165 тенге.

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