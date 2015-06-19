Свежий выпуск Горжусь своим дедом Альфия ХАЛЕЛОВА

Из воспоминаний дедушки я узнала о тяжелой жизни людей тыла, труд которых тоже был героическим. Сегодня деду, ветерану тыла и труда, 82 года, но он до сих пор помнит свое детство, те страшные годы, которые ему довелось пережить. Когда началась война, моему деду, Елжасу Халелову, было около 8 лет. Совсем еще ребенок, во время каникул дедушка работал в колхозе с 1941-го до августа 1948 года наравне со взрослыми. Война не считалась с тем, мал ты или стар. Вот как дедушка вспоминает о том времени: «Аул, где я жил, назывался Казарма Жангалинского района. Как везде, в нашем ауле остались только женщины, старики, инвалиды и дети».

Для взрослых закончился созидательный труд, для женщин и стариков – семейный уют, а для детей – нормальная учеба и беззаботная детская жизнь. Мать работала в поле, а вечерами вязала носки и варежки на продажу и для солдат по разнарядке.

– Нас, мальчишек 7–8 лет, официально привлекали на различные работы во время каникул, – рассказывал дед. – Хорошо помню день, когда нас отыскал бригадир среди барханов, вблизи аула, во время увлеченной игры. Он дал нам задание: отгонять птиц от созревающего посева, велел с завтрашнего дня выйти на работу, на полевой стан, который находился в 25 километрах от аула.

Вот и вышли на следующий день на работу, бегали по полю, крича и маша руками. Пшеница уродилась неплохая, выше пояса. Уставали, голодали… Так и начинался их трудовой путь.

Колхоз, где жил дедушка в детстве, носил имя Молотова. Здесь занимались животноводством, полеводством и бахчеводством. Вмес­те с матерью дедушка ходил на работу в поле, собирал стебли с ко­лосьями в снопы.

Одна из страшных историй детства запомнилась дедушке на всю его жизнь. Это история о том, как его чуть не растоптал разъяренный верблюд-самец. Это было в 1944 году. Его маме поручили возить почту в райцентр, находящийся в 40 км от аула, для работы дали лошадь. За лошадью ухаживал дедушка. Он треножил лошадь, а утром через день приводил домой. В один из дней, это было весной, лошадь оказалась вблизи пасшихся верблюдиц, а самец-бура стерег их. Когда дедушка сел на лошадь, чтобы ехать домой, он вдруг услышал громкий топот сзади, оглянулся и увидел, что за ним гонится бура с длинной, как змея, шеей, растянутой почти до земли, большой пастью, наполненной гус­той пеной, страшными красными глазами. Он будто летел. Когда до аула осталось около километра, дедушка ударил коня, помчался во весь дух, но топот буры слышился все ближе и ближе. Вдруг лошадь дернулась сильно, но не остановилась. Оглянулся назад: бура отстал. Дома обнаружил, что на крупе лошади довольно глубокая рана – вырван кусок мяса.

– Я думаю, Бог меня спас, возможно, была услышана каждо­дневная молитва бабушки. Этот эпизод до сих пор перед глазами, – вспоминает дед.

В августе 1948 года дедушка поступил в Уральское педагогическое училище. Учился хорошо. Окончив его в 1952 году, по направлению ОблОНО дедушка начал свой трудовой путь с Каратюбинского района учителем математики в 5–7-х классах в Ханкульской семилетней школе.

С 1957 по 1993 год работал в Калдыгайтинской средней школе. Заочно окончил Уральский пединститут. В 1973–1984 годах был директором Калдыгайтинской средней школы. Дедушка награжден медалью «Ветеран труда СССР» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Вместе с бабушкой они вырастили и воспитали пятерых детей, сейчас радуются успехам внуков и правнуков. Бабушка тоже ветеран тыла и труда. Вместе живут уже 56 лет.

Вот такую достойную жизнь прожил мой дедушка Елжас Газизович Халелов. Я горжусь своим дедом.



