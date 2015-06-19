Горжусь своим дедом

Из воспоминаний дедушки я узнала о тяжелой жизни людей тыла, труд которых тоже был героическим. Сегодня деду, ветерану тыла и труда, 82 года, но он до сих пор помнит свое детство, те страшные годы, которые ему довелось пережить. Когда началась война, моему деду, Елжасу Халелову, было около 8 лет. Совсем еще ребенок, во время каникул дедушка работал в колхозе с 1941-го до августа 1948 года наравне со взрослыми. Война не считалась с тем, мал ты или стар. Вот как дедушка вспоминает о том времени: «Аул, где я жил, назывался Казарма Жангалинского района. Как везде, в нашем ауле остались только женщины, старики, инвалиды и дети». Для взрослых закончился созидательный труд, для женщин и стариков – семейный уют, а для детей – нормальная учеба и беззаботная детская жизнь. Мать работала в поле, а вечерами вязала носки и варежки на продажу и для солдат по разнарядке. – Нас, мальчишек 7–8 лет, официально привлекали на различные работы во время каникул, – рассказывал дед. – Хорошо помню день, когда нас отыскал бригадир среди барханов, вблизи аула, во время увлеченной игры. Он дал нам задание: отгонять птиц от созревающего посева, велел с завтрашнего дня выйти на работу, на полевой стан, который находился в 25 километрах от аула. Вот и вышли на следующий день на работу, бегали по полю, крича и маша руками. Пшеница уродилась неплохая, выше пояса. Уставали, голодали… Так и начинался их трудовой путь. Колхоз, где жил дедушка в детстве, носил имя Молотова. Здесь занимались животноводством, полеводством и бахчеводством. Вместе с матерью дедушка ходил на работу в поле, собирал стебли с колосьями в снопы. Одна из страшных историй детства запомнилась дедушке на всю его жизнь. Это история о том, как его чуть не растоптал разъяренный верблюд-самец. Это было в 1944 году. Его маме поручили возить почту в райцентр, находящийся в 40 км от аула, для работы дали лошадь. За лошадью ухаживал дедушка. Он треножил лошадь, а утром через день приводил домой. В один из дней, это было весной, лошадь оказалась вблизи пасшихся верблюдиц, а самец-бура стерег их. Когда дедушка сел на лошадь, чтобы ехать домой, он вдруг услышал громкий топот сзади, оглянулся и увидел, что за ним гонится бура с длинной, как змея, шеей, растянутой почти до земли, большой пастью, наполненной густой пеной, страшными красными глазами. Он будто летел. Когда до аула осталось около километра, дедушка ударил коня, помчался во весь дух, но топот буры слышился все ближе и ближе. Вдруг лошадь дернулась сильно, но не остановилась. Оглянулся назад: бура отстал. Дома обнаружил, что на крупе лошади довольно глубокая рана – вырван кусок мяса. – Я думаю, Бог меня спас, возможно, была услышана каждодневная молитва бабушки. Этот эпизод до сих пор перед глазами, – вспоминает дед. В августе 1948 года дедушка поступил в Уральское педагогическое училище. Учился хорошо. Окончив его в 1952 году, по направлению ОблОНО дедушка начал свой трудовой путь с Каратюбинского района учителем математики в 5–7-х классах в Ханкульской семилетней школе. С 1957 по 1993 год работал в Калдыгайтинской средней школе. Заочно окончил Уральский пединститут. В 1973–1984 годах был директором Калдыгайтинской средней школы. Дедушка награжден медалью «Ветеран труда СССР» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Вместе с бабушкой они вырастили и воспитали пятерых детей, сейчас радуются успехам внуков и правнуков. Бабушка тоже ветеран тыла и труда. Вместе живут уже 56 лет. Вот такую достойную жизнь прожил мой дедушка Елжас Газизович Халелов. Я горжусь своим дедом.