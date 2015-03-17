Горжусь своим Отечеством

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Людмила КОРИНА, Уральск
Софья Шаймардановна – человек в регионе известный. И прежде всего как истинный патриот. Она встречается с молодежью, разъясняя приоритеты Посланий Президента, значение и суть происходящих в Казахстане событий. С. Имангалиева уже много лет возглавляет городской совет ветеранов-педагогов. Посещая школы, учителя, находящиеся на заслуженном отдыхе, запускают цепную реакцию полезного диалога о социально-экономической жизни региона и страны.
– Как только я узнала о том, что Казахстан завоевал право провести ЭКСПО-2017, сразу же перевела свою пенсию в поддерж­ку этого значимого события, – рассказывает Софья Шаймардановна. – На встречах в вузах и колледжах рассказываю о том, что это огромная победа нашего государства, которая позволит ему стать одним из центров инноваций в области «зеленой» экономики, продемонстрирует положительный пример использования альтернативной и возобновляемой энергии. Из газеты «Казахстанская правда» я узнала, что вышел в свет красочный альбом, посвященный истории выставки. Написала письмо в Астану, что эта книга была бы отличным наглядным пособием на наших встречах с молодым поколением.
Ответ пришел от комиссара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева. В нем говорится, что «активное участие уральских педагогов в продвижении государственной политики и общенационального проекта «ЭКСПО-2017» достойно уважения и признательности. Как отметил Глава государства, выбор Астаны стал результатом усилий всего народа Казахстана. Предстоящая выставка – это историческое событие, признание нашей столицы как нового политического центра, достойного принять событие всемирного ранга. Выставка позволит нашей стране совершить большой рывок в технологическом и инновационном развитии». В письме также сообщается, что Софья Имангалиева приглашается на выставку в качестве почетного гостя.
Первый том альбома ей доставил специальный курьер. В Уральск пришли две книги. Еще одну получил городской совет ветеранов.
– Теперь я имею возможность знакомить студентов и школьников с «биографией» ЭКСПО, которая берет начало с середины XIX века, – продолжает С. Имангалиева. – Жду второй том альбома. Я говорю молодежи, что Казахстану есть чем гордиться. Но его развитие и реализация Стратегии «Казахстан-2050» зависят от каждого из нас. Чтобы стать истинным патриотом своей страны, нужно учиться и работать в полную силу. Тем более в такое, пусть непростое, но очень интересное время.
Софья Шаймардановна уверена в том, что обязательно поедет на выставку. В 2017 году ей исполнится 85 лет. Сохранять бодрость помогает дружба со спортом. В молодости она занималась легкой атлетикой, побеждала в соревнованиях различного ранга. В том числе республиканских. Считает, что бывших спортсменов не бывает. Каждое утро делает зарядку, регулярно посещает бассейн, а зимой ходит по снегу босиком. И молодых призывает к здоровому образу жизни.
– Здоровье человека и природы неразделимы, – говорит она. – Поэтому так важно бережно относиться к окружающей среде, экономно – к расходованию ее ресурсов и энергии. Все это основные направления выставки «ЭКСПО-2017», которая несет в себе еще и огромный воспитательный заряд.

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