Госаппарат должен быть эффективным

Вопросы повышения эффективности и результативности государственного управления в современных условиях приобретают особую значимость. Именно эффективный управленческий аппарат способен улучшить уровень и качество жизни населения, решить социально-экономичес­кие проблемы. В результате проведенных реформ в Казахстане созданы предпосылки для соз­дания такой системы.

В рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050» осуществляется очередной этап широкомасштабных преобразований, имеющих своей целью в числе прочего совершенствование государственного управления, чего требуют новые экономические и общественные реалии.

В Послании предлагаются различные методы повышения результативности органов управления. Во-первых, ставится задача сокращения административного давления на предпринимательские структуры и наведения порядка в сферах, где присутствует избыточное государственное вмешательство. Ее выполнению будут способствовать следую­щие меры: принятие закона, направленного на уменьшение регулирования бизнеса, повышение качества услуг субъектов естественных монополий, установление этим субъектам и энергопроизводителям обоснованных тарифов с учетом инвестиционных программ, улучшение бизнес-климата, особенно в регионах. А также ускорение реализации плана приватизации, его расширение за счет сокращения подведомственных организаций и госорганов.

Высвобожденные средства пойдут на внедрение новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной шкалы. Это позволит учитывать характер работы, ее эффективность и сократить диспропорции в окладах госслужащих регионов и центра. В связи с поставленными в Послании задачами Правительство готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и его вывода из тени. И совместно с Агентством по делам госслужбы уже в 2018 году реализует пилотные проекты в центральных и местных органах по внедрению данной модели.

Во-вторых, в Казахстане в каж­дом государственном органе соз­даются офисы цифровизации, которые будут проводить анализ, давать оценку всем проектам госпрограммы «Цифровой Казахстан», принятой 12 декаб­ря 2017 года. Широкое предоставление общественных услуг в электронной форме позволит облегчить и ускорить связь между гражданами и органами исполнительной власти, ликвидировать ограничения, налагаемые, к примеру, графиком работы или географической удаленностью госструктур, обеспечить доступность к информации, ее подлинность и конфиденциальность.

Информационные технологии оказывают большое влияние на повышение эффективности работы органов государственной власти и на совершенствование их отношений с гражданами. Они необходимы для учета замечаний и предложений потребителей услуг в режиме реального времени и оперативного реагирования. Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти на оказание от отдельных госуслуг к комплексным по принципу «одного окна».

Будет обеспечена цифровизация процессов получения бизнесом господдержки. И еще одним из методов работы по повышению результативности госаппарата станет децентрализация внутри министерств и ведомств, от цент­ра – к региону и от государства – в частный сектор.

Глава государства призывает в полной мере раскрыть потенциал эффективности госслужбы в регионах через повышение их экономической самостоятельнос­ти и ответственности. С учетом того, что в рамках фискальной децентрализации будет решаться вопрос передачи в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса, фокус региональной политики предлагается перенести с выравнивания расходов на стимулирование роста собственных доходов регионов.

В Послании поставлена также задача вовлечь население в решение вопросов местного значения. Для этого создаются соответствующие условия: с 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах численностью населения свыше 2 тыс. человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. В бюджет села уже переданы 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также 19 направлений расходов. С 2020 года эти нормы, как планируется, будут задействованы во всех населенных пунктах.

В совокупности все эти меры будут способствовать созданию реально работающей системы государственного управления, в чьей основе лежат принципы результативности, прозрачнос­ти и подотчетности обществу.