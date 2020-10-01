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Госаттестация выпускников в ВИСВО: в шаге от лейтенантских погон
Пресс-служба Актюбинского гарнизона, подполковник Александра Утепова

В Военном институте Сил воздушной обороны проходит государственная аттестация выпускников.

Всего один шаг отделяет будущих военных летчиков и инженеров от заветных лейтенантских погон. В течение месяца их знания и умения будет проверять государственная аттестационная комиссия, в составе которой представители воинских частей Сил воздушной обороны.

Курсантам предстоит сдать четыре государственных экзамена, которые оцениваются по 100-бальной шкале. Один экзамен комплексный по специальности и три по профилирующим дисциплинам. К профилирующим предметам относится и экзамен по физической подготовке.

Выпускники института летных специальностей помимо подтверждения знаний теории прошли испытание на профпригодность в небе. За время обучения курсанты фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации налетали более 60 часов и получили допуск к самостоятельным полетам. Полеты проводились в летнее время на аэродромах Жетыген, Актобе и Балхаш.

Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, решением государственной аттестационной комиссии будет присуждена степень «бакалавра» по соответствующей специальности, также будет присвоена квалификация и выдан диплом государственного образца.

В этом году выпускается 127 выпускников из них 9 – граждане Кыргызстана и Таджикистана. Они проходили обучение в Военном институте Сил воздушной обороны на основе договоренностей о взаимодействии и военном сотрудничестве стран в рамках ОДКБ. Выпускник факультета фронтовой авиации Юрий Аян претендует на получение красного диплома. Имена отличников будут занесены на Доску почета вуза.

За неделю до торжественного выпуска, 23 октября, аттестация будет завершена.Молодые офицеры получат распределение и продолжат службу в воинских частях Сил воздушной обороны Вооруженных Сил страны.

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