Среди тех, кого наказали, фигурирует высокопоставленный чиновник

Фото: ВАП

Аудит прошел в первой половине текущего года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов – 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В этой связи ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства РК и внутренних нормативных документов.

В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек:

– Министерство энергетики РК: директор департамента;

– АО «Самрук-Энерго»: генеральный директор ТОО «Ereymentau Wind Power»;

– АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»: управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения;

– ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента;

– АО «Алматинские электрические станции»: начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов, начальник диспетчерского управления, и.о. управляющего директора по развитию и строительству, начальник отдела тарифов управления экономики.

Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии». Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного госаудита остается на контроле.