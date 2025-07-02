Госаудит в сфере энергетики: наказаны 16 руководителей

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

Среди тех, кого наказали, фигурирует высокопоставленный чиновник 

Фото: ВАП

Аудит прошел в первой половине текущего года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов – 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В этой связи ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства РК и внутренних нормативных документов.

В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек:

 – Министерство энергетики РК: директор департамента;

– АО «Самрук-Энерго»: генеральный директор ТОО «Ereymentau Wind Power»;

 – АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»: управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения;

 – ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента;

– АО «Алматинские электрические станции»: начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов, начальник диспетчерского управления, и.о. управляющего директора по развитию и строительству, начальник отдела тарифов управления экономики.

Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии». Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного госаудита остается на контроле.  

#госаудит #ответственность #энергетика #руководители

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