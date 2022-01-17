Госбанк Таджикистана впервые выпустил аккредитивы для привлечения инвестиций из Казахстана

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Cистемообразующий государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк» осуществил выпуск первых аккредитивов для финансирования инвестиционных проектов в рамках которых заключены контракты по приобретению металлопроката и автотранспорта из Казахстана. Финансирование осуществлено за счет казахстанских финансовых институтов в рамках сотрудничества с государственной компанией «KazakhExport», совокупный лимит установлен в размере 5 100 000 долларов США.

Финансирование будет использовано для осуществления инвестиций ЗАО «Холдинг Азия групп Таджикистан» в расширение таксопарка города Душанбе и в проект по жилищному строительству.

Рамеш Худоиев, зарубежный представитель KazakhExport в Таджикистане, отметил: «На сегодняшний день заключены договора с ТОО «СарыаркаАвтоПром» на общую сумму 2,5 млн долларов США на поставку автомобилей марки JAC в количестве 175 единиц, а также с ТОО «Евраз Каспиан Сталь» на сумму 10 млн долларов США на поставку строительной арматуры. Заключение подобных сделок - это в первую очередь инвестиции в экономику страны».

Напомним, в 2021 году в рамках заседания Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр озвучил необходимость увеличения поставок отечественных товаров. По данному направлению KazakhExport ведет работу по выстраиванию эффективного взаимодействия с покупателями из Таджикистана.

 Офис KazakhExport в Республике Таджикистан был открыт в 2019 году. За этот период реализован ряд проектов по поддержке казахстанских производителей различных отраслей промышленности, осуществляющих экспорт продукции и услуг из Казахстана в Таджикистан.

В частности, поддержаны инвестиционные проекты в Таджикистане, в том числе организовано финансирование поставки вертолета марки Н125 Airbus Helicopters ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» для авиакомпании ООО «Сомон Эйр» на сумму более 2 млн евро.

Профинансированы поставки в Таджикистан растительного масла производителя АО «Шымкентмай» и кондитерских изделий производителей АО «Алматинский продукт», АО «Рахат», АО «Баян Сулу», а также поставка металлопроката для строительства крупных проектов в РТ производства АО «АрселорМиттал Темиртау», автобусов для региональных перевозок в РТ - ТОО «Hyundai Trans Auto», ТОО «СарыаркаАвтоПром» продукции для металлургической отрасли РТ - ТОО «Казогнеупор», удобрений для нужд сельского хозяйства - ТОО «Казфосфат».

По данным Министерства торговли и интеграции РК за первое полугодие 2021 года товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном составил 604,0 млн долл. США, что на 38,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (436,4 млн долл. США). При этом взаимная торговля обработанными товарами за этот период составила 284,4 млн долл. США, что на 15,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (245,8 млн долл. США). Экспорт из Казахстана в Таджикистан за январь-июль 2021 года составил 280,8 млн. долл. США.

Справочно:
АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») – подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

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