Госбюджет скорректирован в связи с погашением кредитной задолженности граждан и ЧС в Арыси

Фото Kazpravda.kz Талгат Аханов
Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства РК сообщил, что за счет перераспределения средств госбюджета планируется снизить долговую нагрузку населения по потребительским кредитам и направить средства на восстановление города Арысь, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В целях реализации поручений Главы государства по повышению благосостояния казахстанцев и решению социальных вопросов, а также Указа Президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" от 26 июня текущего года Правительством разработан проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год", – сказал Смаилов.
Он отметил, что уточнение предлагается провести с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле 2019 года.
"Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год также остаются без изменений. Поступления – 10 568,6 миллиарда тенге, расходы – 11 933,2 миллиарда тенге, дефицит – 1 364,6 миллиарда тенге, или 2,1 процента к ВВП", – сообщил он.
Также, по его словам, финансовое обеспечение реализации поручений Президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание Фонда прямых инвестиций.
Кроме того, в качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика, отнесенного к категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге.
"Для более 250 тысяч заемщиков это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Для остальных заемщиков будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их платежеспособности и снижении долговой нагрузки. На эти цели проект предусматривает расходы в сумме 88,5 миллиарда тенге", – добавил Смаилов.
В заключение Смаилов сообщил, что проектом предлагается увеличить резерв Правительства на 72,9 миллиарда тенге.
"Часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в Арыси. Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 35,9 миллиарда тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения. Из них 12,3 миллиарда тенге – трансферты регионам на покрытие нехватки на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих. 6,8 миллиарда тенге – погашение кредиторской задолженности по жилищным выплатам военнослужащим Национальной гвардии и Пограничной службы", – заключил Смаилов.
Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь
Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая проводила соответствующую работу
в городе. Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление
по поводу взрыва.
Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль
. Началась эвакуация
жителей.
Глава государства встретился
с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел
жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил
принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Позднее появилось сообщение о том, что все пропавшие дети из Арыси найдены
и переданы родителям.
Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие
в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.Контакты и реквизиты
, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил
казахстанцев за сплоченность после ЧП в Арыси.
МВД опубликовало
видеоролик о чрезвычайной ситуации в Арыси.
28 июня жители Арыси начали возвращаться
в свои дома.
Напомним, в конце июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ
о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.
В Указе содержится поручение Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры. В качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванной категории граждан государство погасит основной долг и начисленные по нему вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.
Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские кредиты в банках и микрофинансовых организациях будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Данное списание будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.
Вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.