Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне – Минфин
Жанат Тукпиев
Государственный долг Казахстана к концу первого квартала 2020 года составил 25,5% к ВВП страны. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По итогам 2019 года объем госдолга к ВВП составил 24% при лимите в 50%. На конец первого квартала 2020 года - 25,5%", – сообщил Жамаубаев.
Он отметил, что долговая нагрузка на бюджет за 2019 год составила 12,9% при лимите в 15%.
"По прогнозу в 2020 году этот показатель составит порядка 13,1% от доходов республиканского бюджета. Таким образом, принимаются все необходимые меры для поддержания госдолга на безопасном уровне", – добавил министр.
В заключение Жамаубаев дополнил, что по итогам 2019 года средства Национального фонда составили порядка 27,5 триллиона тенге или 65,5 миллиардов долларов. За прошлый год в Нацфонд поступило порядка 4,5 триллиона тенге, из которых более 2,8 триллиона тенге за счет поступлений прямых налогов от организаций нефтяного сектора.