Госдолг России вырос в два раза за три года

Татьяна Голикова
Государственный долг России за 2012–2014 год вырос на 92 процента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Об этом заявила председатель Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. Основной рост долга, на 36,4 процента, пришелся на прошлый год. По оценкам СП, причиной этому послужило привлечение облигаций федерального займа на триллион рублей для Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Расходы на обслуживание долга выросли за последние три года на 58 процентов, до 415,6 миллиарда рублей в год. По словам Голиковой, заимствование под неэффективные расходы – "путь в никуда".

Председатель СП также отметила тенденцию увеличения госдолга регионов, которая наблюдается с 2012 года. По состоянию на 1 сентября он составлял 2,116 триллиона рублей. Если раньше рост происходил за счет коммерческих кредитов, то теперь задолженность увеличивается из-за бюджетных заимствований.

По мнению Голиковой, доходную базу регионов серьезно затронуло решение по созданию консолидированных групп налогоплательщиков. На практике это привело к существенному перераспределению доходов между разными субъектами Федерации.

На 1 сентября 2015 года, по данным минфина, внутренний госдолг составлял почти 7 триллионов рублей, что составляет почти 10 процентов ВВП. Внешний государственный долг равнялся 51,3 миллиарда долларов, что примерно равно 3,4 триллиона рублей.

