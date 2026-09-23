Госгарантия сохранности пенсионных накоплений: какие изменения вступят в силу

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится подход к осуществлению государственной гарантии по сохранности пенсионных накоплений. При этом предлагаемые изменения не означают отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных взносов в ЕНПФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В настоящее время при возникновении у гражданина права на пенсионные выплаты проводится расчет разницы между суммой фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и размером пенсионных накоплений в ЕНПФ, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

С 1 января следующего года механизм государственной гарантии изменится. В соответствии со статьей 217 Социального кодекса РК государство гарантирует получателям сохранность пенсионных взносов в ЕНПФ в их фактически внесенном размере.

В Минтруда разъяснили, что ранее у граждан не было возможности самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления своими пенсионными накоплениями. Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции.

«С расширением права вкладчиков самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию первоначальная правовая и экономическая логика государственной гарантии утрачивает свое значение. Система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем. Совет по управлению Нацфондом РК, возглавляемый Президентом РК, определяет основные направления инвестиционной политики, рассматривает предложения по повышению эффективности управления активами и заслушивает отчеты по итогам их инвестирования. Нацбанк РК формирует перечень финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионных активов, а Правительство РК утверждает соответствующие подходы и параметры инвестиционной политики», – проинформировали в министерстве.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают совершенствование механизма реализации государственной гарантии, добавили в ведомстве.