Госимущество: перейти к единому цифровому учету

На площадке СЦК
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Продолжается цифровая трансформация управления государственным имуществом. Ставится ключевая задача по созданию единого цифрового учета госактивов на платформе e-Qazyna.kz. Данный переход, сообщил вчера на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов Нурмахан Адильбеков, предусмотрен дорожной картой до 2029 года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время внедряются цифровые профили объектов госимущества и субъектов управления. Они позволят получить целостную информацию об объектах и отслеживать их жизненный цикл в цифровом формате.

По словам Нурмахана Адильбекова, платформа e-Qazyna.kz будет объединять учетные сведения с фактической информацией об активах. В цифровых профилях планируется отражать актуальные фотографии и точные географические координаты объектов госимущества, а также использовать данные космичес­кого мониторинга в режиме реального времени.

Расширяется автоматизация процессов управления госиму­ществом. На сегодня 72% функ­ций, которые могут быть переведены в цифровой формат, уже автоматизированы, в том числе процессы, связанные с арендой и приватизацией. В третьем квартале нынешнего года планируется запустить в пилотном режиме автоматизацию еще восьми функций. Среди них – электронное голосование в органах управления акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также утверждение уставов и балансов государственных предприятий.

Отдельное направление цифро­вой трансформации – цифровой профиль балансодержателя. Его внедрение будет осуществляться поэтапно: в 2026-м – для зданий и сооружений,­ в 2027-м – для земельных участков, в 2028–2029 годах – для транспорта, оборудования и других активов. Очередность внедрения будет зависеть от готовности интегра­ции с информационными системами – первоисточниками данных.

По данным Нурмахана Адильбекова, для полноценного запуска цифрового профиля балансодержателя потребуется внесение соответствующих изменений в Закон РК «О государственном имуществе», а также актуализация ряда подзаконных нормативных правовых актов. Вместе с тем с ІІІ квартала 2026 года предусмотрена реализация пилотного проекта по автоматизации соответствую­щих функций на основании соответствующих приказов Министерства финансов.

Важным направлением является цифровизация национальных и стратегических ресурсов. В настоя­щее время цифровой учет охватывает их отдельные виды и преимущественно используется для проведения электронных торгов.

В перспективе планируется обеспечить автоматизированный учет всех стратегических, поверх­ностных и подземных ресурсов в единой цифровой базе Государственного реестра. Речь идет о земельных и водных ресурсах, лесном фонде, подземных водах, месторождениях углеводородов и твердых полезных ископаемых. Следующим этапом цифровой трансформации станет внедрение инструментов искусственного интеллекта и Big Data на базе e-Qazyna.kz. Их применение позволит принимать управленческие решения на основе анализа больших массивов данных.

Таким образом, развитие e-Qazyna.kz направлено на формирование единой цифровой экосистемы управления госимуществом, повышение эффективности использования госактивов, увеличение доходов государства от их использования и снижение расходов на их содержание.

#брифинг #СЦК #Нурмахан Адильбеков

Популярное

Все
«Железный конь» отечественной сборки
Системная трансформация с конкретными целями
AI-навигатор для бизнеса
Глобальная цель – продовольственная безопасность
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Готовы к Лиге наций
Пройден экватор, близится финиш
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Для здоровья пациентов
Школьники знакомятся со страной
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Творчество дарит надежду
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка

Читайте также

Чтоб не лили воду налево
Расширяется география экспорта
Жилищные перспективы
Подготовка к сезону завершается

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]