Госимущество: перейти к единому цифровому учету

В настоящее время внедряются цифровые профили объектов госимущества и субъектов управления. Они позволят получить целостную информацию об объектах и отслеживать их жизненный цикл в цифровом формате.

По словам Нурмахана Адильбекова, платформа e-Qazyna.kz будет объединять учетные сведения с фактической информацией об активах. В цифровых профилях планируется отражать актуальные фотографии и точные географические координаты объектов госимущества, а также использовать данные космичес­кого мониторинга в режиме реального времени.

Расширяется автоматизация процессов управления госиму­ществом. На сегодня 72% функ­ций, которые могут быть переведены в цифровой формат, уже автоматизированы, в том числе процессы, связанные с арендой и приватизацией. В третьем квартале нынешнего года планируется запустить в пилотном режиме автоматизацию еще восьми функций. Среди них – электронное голосование в органах управления акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также утверждение уставов и балансов государственных предприятий.

Отдельное направление цифро­вой трансформации – цифровой профиль балансодержателя. Его внедрение будет осуществляться поэтапно: в 2026-м – для зданий и сооружений,­ в 2027-м – для земельных участков, в 2028–2029 годах – для транспорта, оборудования и других активов. Очередность внедрения будет зависеть от готовности интегра­ции с информационными системами – первоисточниками данных.

По данным Нурмахана Адильбекова, для полноценного запуска цифрового профиля балансодержателя потребуется внесение соответствующих изменений в Закон РК «О государственном имуществе», а также актуализация ряда подзаконных нормативных правовых актов. Вместе с тем с ІІІ квартала 2026 года предусмотрена реализация пилотного проекта по автоматизации соответствую­щих функций на основании соответствующих приказов Министерства финансов.

Важным направлением является цифровизация национальных и стратегических ресурсов. В настоя­щее время цифровой учет охватывает их отдельные виды и преимущественно используется для проведения электронных торгов.

В перспективе планируется обеспечить автоматизированный учет всех стратегических, поверх­ностных и подземных ресурсов в единой цифровой базе Государственного реестра. Речь идет о земельных и водных ресурсах, лесном фонде, подземных водах, месторождениях углеводородов и твердых полезных ископаемых. Следующим этапом цифровой трансформации станет внедрение инструментов искусственного интеллекта и Big Data на базе e-Qazyna.kz. Их применение позволит принимать управленческие решения на основе анализа больших массивов данных.

Таким образом, развитие e-Qazyna.kz направлено на формирование единой цифровой экосистемы управления госимуществом, повышение эффективности использования госактивов, увеличение доходов государства от их использования и снижение расходов на их содержание.