​Госкредиты на учете

Просроченные образовательные кредиты будут также считаться проблемной задолженностью, что прямо или косвенно повлияет на кредитоспособность некоторых казахстанцев, напоминается в сообщении ПКБ. База данных содержит информацию из официальных источников, в том числе об обязательствах перед кредитными организациями и госструктурами.

Напомним, что в Казахстане в 1999–2005 годах действовала программа государственного образовательного кредитования подготовки кадров в вузах страны. В 2005 году все студенты, обучавшиеся по этим кредитам, были переведены на обучение по государственным образовательным грантам. Однако это не освобождает их от обязательств по возврату бюджетных средств, ранее затраченных на их обучение. Как отмечается в сообщении ПКБ, за годы действия программы кредитами воспользовались около 60 тыс. студентов на общую сумму 15,3 млрд тенге.