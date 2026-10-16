Гособвинение в суде огласило детали постановочной кражи гранита по делу Санжара Бокаева

Суд

Прокурор зачитал обвинение и в деталях рассказал, как Бокаев специально подстроил кражу, чтобы потом выпустить в соцсетях фальшивое «разоблачение»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сегодня начался суд над бывшим идеологом «Нур Отана» Санжаром Бокаевым. Помимо мошенничества, «отмывания» денег, вырубки деревьев и распространения фейков, его также обвиняют в том, что он организовал кражу гранитных плит, сообщает Kazpravda.kz

По словам прокурора, с 2022 года Бокаев использовал различные политтехнологии, чтобы влиять на людей, и регулярно публиковал посты с критикой госорганов. 

Осенью 2025 года он решил привлечь еще больше внимания к своим соцсетям и придумал план – изобразить, будто он раскрыл коррупционную схему. Идея была в том, чтобы реально украсть стройматериалы с государственного объекта, снять это на видео и обвинить во всем акимат и подрядчиков.

Чтобы провернуть дело, Бокаев привлек своего личного видеооператора У.Нусипкожу и знакомого А.Хамракулова. Последнему поручили найти людей, которые выполнят саму кражу. За деньги на это согласился Ж.Жанатаев – бывший начальник участка в строительной компании «Павлодарский речной порт».

Уже 10 сентября 2025 года, нанятый кран-манипулятор втайне вывез 8 гранитных плит со стройки (там шла реконструкция русла реки Улкен Алматы). Плиты выгрузили возле села Туздыбастау, но Бокаеву это не понравилось. Ему нужно было, чтобы все выглядело так, будто плиты продают в мастерскую по изготовлению надгробий – так получился бы громкий скандал в интернете.

Поэтому 15 сентября Бокаев взял все под свой личный контроль и дал деньги на вторую кражу. На этот раз нанятые люди вывезли со стройки еще 12 гранитных плит и привезли их прямо к мастерской памятников в селе Бесагаш.

Пока рабочие выгружали плиты, Бокаев и оператор Нусипкожа сидели в своем внедорожнике и снимали все на видео. При этом Бокаев говорил на камеру заранее заготовленный текст – якобы он ночью экстренно выехал после сообщений местных жителей о происходящем воровстве. Смонтированный ролик выложили в сеть 17 сентября 2025 года. 
 

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