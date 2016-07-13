​Госорганы: ближе к адресату

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Хасан ЕСПАНОВ

В свете этих задач государственные органы Алматинской области представили новый формат работы. Впервые в Талдыкоргане прошла презентация деятельности государственных органов и услуг под названием «Открытое государство».

На мероприятии, организатором которого выступил департамент Министерства по делам государственной службы по области, направления своей деятельности представили 15 управлений, 7 городских отделов, 16 цент­ральных государственных органов и ряд других учреждений. При этом особый акцент был сделан на сферу оказания государственных услуг. К примеру, в блоке здравоохранения у посетителей мероприятия была возможность сдать кровь в передвижной станции переливания крови, пройти флюорографию и полный медицинский осмотр у специалистов, ознакомиться со специальной медицинской техникой.

– Главной целью проведения данного мероприятия послужили демонстрация открытости государства перед народом, разъяснение оказываемых государственных услуг и формирование антикоррупционной культуры как среди государственных служащих, так и среди жителей. Горожане, посетив мероприятие, стали свидетелями внедрения нового формата работы государственных органов, – отметил руководитель ДМДГС Серикбай Нургисаев.

К слову, департаментом МДГС на постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия среди государственных органов и населения с целью повышения информированности об оказываемых государственных услугах.

– Это очень хорошее начинание, – высказал свое мнение житель Талдыкоргана Канат Абдрасилов. – Во-первых, население будет знать, как и по каким вопросам обращаться в тот или иной госорган, во-вторых, на таких площадках стираются определенные административные барьеры между населением и властью. 

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