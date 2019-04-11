Общество Госорганы против: когда появится реестр коррупционеров появится в Казахстане Инга Селезнева

Предположительно, создание публичного реестра коррупционеров может начаться в Казахстане в конце 2019 года. Об этом в кулуарах брифинга в АДГСПК, сообщил директор департамента антикоррупционной политики Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Kazprada.kz.





"Работа в этом направлении ведется, сейчас идет согласование с госорганами, ряд которых высказали свой скепсис о необходимости создания данного реестра. На данный момент у нас стадия активных переговоров, то есть, мы доводим до них свою точку зрения и убеждаем, что в создании этого реестра ничего страшного нет, и это не будет являться дополнительной ответственностью. Поэтому мы сейчас в активной фазе, сказать конкретно по срокам не могу, но, думаю, до конца года мы этом вопрос закроем в положительную сторону. Потому что процесс переговорный проблематичный, но несколько госорганов уже поменяли свою позицию", – сказал Сабирбаев.



Однако, называть журналистам госорганы, которые против создания данного реестра он не стал.





"Это будет не корректно с моей стороны какие мои коллеги высказал скепсис. Позиция агентства такова: мы за этот реестр, в создании этого реестра нет ничего страшного, он будет способствовать политике открытости и публичности", – ответил он журналистам.





При этом, Сабирбаев рассказал как будет выглядеть данный реестр. По его информации в нем будет указана такая информация, как фамилия, имя и отечество, по какой статье был привлечен чиновник и краткая фабула уголовного дела.

