Общество
Госорганы против: когда появится реестр коррупционеров появится в Казахстане
Инга Селезнева
Предположительно,  создание публичного реестра коррупционеров может начаться в Казахстане в конце 2019 года. Об этом в кулуарах брифинга в АДГСПК, сообщил директор департамента антикоррупционной политики Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции  Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Kazprada.kz. 


"Работа в этом направлении ведется, сейчас идет согласование с госорганами, ряд которых высказали свой скепсис о необходимости создания данного реестра. На данный момент у нас стадия активных переговоров, то есть, мы доводим до них свою точку зрения и убеждаем, что в создании этого реестра ничего страшного нет, и это не будет являться дополнительной ответственностью. Поэтому мы сейчас в активной фазе, сказать конкретно по срокам не могу, но, думаю, до конца года мы этом вопрос закроем в положительную сторону. Потому что процесс переговорный проблематичный, но несколько госорганов уже поменяли свою позицию", – сказал Сабирбаев.

Однако, называть журналистам госорганы, которые против создания данного реестра он не стал.


"Это будет не корректно с моей стороны какие мои коллеги высказал скепсис. Позиция агентства такова: мы за этот реестр, в создании этого реестра нет ничего страшного, он будет способствовать политике открытости и публичности", – ответил он журналистам. 


При этом, Сабирбаев рассказал как будет выглядеть данный реестр. По его информации в нем будет указана такая информация, как  фамилия, имя и отечество, по какой статье был привлечен чиновник и краткая фабула уголовного дела. 

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Хотели как лучше, а стало хуже
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
Право быть избранным
На вынужденной диете
Плюс 1 тенге к тарифу
Вкусные музыкальные пирожные
Заслон для монополии власти
Молитва во имя мира
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Инновационный путь Школы 21 века
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
Общество
Мошенники обманывают казахстанцев от имени крупной сети апт…
Общество
Маслихат Нур-Султана обсудит с общественностью вопрос переи…
Общество
Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]