Госпитализирован осматривавший зараженную сибирской язвой пациентку студент медуниверситета

Студент 5-го курса Карагандинского государственного медицинского университета госпитализирован в инфекционную больницу как контактное лицо. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Казахстана Фазыл Копобаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.kz.
"Студент во время дежурства в областной клинической больнице осматривал вместе с врачами жительницу села Еркиндык, которая позже скончалась. Как контактное лицо он был госпитализирован в областную инфекционную больницу. После того, как произошел контакт, он прошел курс антибиотикотерапии с целью профилактики", – сообщил Копобаев.
Он также отметил, что состояние студента оценивается как удовлетворительное. Кроме того, по его информации, в минувший понедельник из Шетского района были доставлены мать с девятилетним ребенком.
"Они были осмотрены врачами областной инфекционной больницы и отпущены домой. Признаков заболевания у них выявлено не было. Таким образом, число контактных лиц составляет 73 человека", – сказал он.
Как ранее сообщалось, в селе Еркиндык Шетского района Карагандинской области произошла вспышка сибирской язвы после того, как 7 июня сельчане, члены одной семьи, забили больную корову без ветеринарного освидетельствования и в тот же день реализовали мясо соседям. Двое из них скончались, диагноз "сибирская язва" подтвержден у восьмерых человек, в том числе у скончавшихся.