Свежий выпуск Господдержка для производства Юрий ЛИ, Кызылорда

В Кызылорде состоялось торжественное открытие комбикормового и рисоперерабатывающего заводов, которые ТОО «Жан-Арай» построило, объединив усилия с местным институтом развития АО «НК СПК «Байқоңыр». Поздравить трудовой коллектив с вводом в эксплуатацию новых производств прибыли аким области Крымбек Кушербаев и ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Арман Евниев.

Новые комбикормовый завод производственной мощностью 80 тонн в сутки и рисоперерабатывающий цех на 150 тонн – только часть будущего комплекса. В его состав скоро войдут мукомольное производство и макаронная фабрика. По словам директора ТОО «Жан-Арай» Багдаулета Макашева, реализация проектов стала возможной благодаря государственным программам «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Агробизнес-2020», в рамках которых оперативно были решены вопросы с выделением земельного участка, подведением необходимых инженерных коммуникаций, доступным займом. Мощная господдержка позволила­ компании выбрать для производств и самое передовое высокопроизводительное оборудование для своего комплекса. Например, производственная линия комбикормового завода – германская. Шлифовка риса здесь также будет осуществляться на оборудовании от ведущего мирового производителя.

Поздравляя коллектив ТОО «Жан-Арай», аким области отметил большую актуальность новых производств, которая обеспечит успех работе комплекса.

– За последние два года объем привлеченных в Кызылординскую область инвестиций возрос в 7,7 раза. Два года подряд наши крестьянские хозяйства добиваются рекордных показателей, собирая небывалые урожаи риса. На сегодня созданы все условия для его экспорта. В целях диверсификации растениеводства введены субсидии и на другие культуры. Начата реализация проектов по выращиванию на 15 тысячах гектаров кукурузы и томатов по технологии капельного орошения и строительству заводов по выпуску крахмала, томатной пасты и соков. Что касается животноводства: в текущем году мы вышли из буферной зоны. В связи с этим в Жанакорганском районе начато строительство завода по переработке 7 тысяч тонн мяса, – сказал К. Кушербаев, подчеркнув, что ни с сырьем, ни со сбытом продукции проблем у ТОО «Жан-Арай» не будет.

По достоинству оценил реализацию новых проектов и ответственный секретарь Минсельхоза, отметив важность сферы АПК, развитию которой Лидер нации уделяет пристальное внимание. Он выразил уверенность в том, что новое комбикормовое производство, которое в том числе будет работать на отходах рисоперерабатывающего завода, начнет способствовать и устойчивому развитию животноводства в регионе, напомнив о больших планах государства по подъему этой отрасли. Была отмечена значимость комплекса и в создании новых вакансий.

– Один завод обеспечил 60 рабочих мест, а второй – 50, – подчеркнул А. Евниев, заметив, что с вводом в строй мукомольного цеха и макаронной фабрики потребность в рабочих местах ТОО «Жан-Арай» увеличится до 250 человек.

Торжественная часть завершилась экскурсией по производственному комплексу. Гости ознакомились с работой технологических линий и ассортиментом продукции новых заводов.



