​Господдержка конкурентоспособным

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Айнур КЕМБАЕВА

Об этом было сообщено в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, участниками которой стали председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Аманияз Ержанов, председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Айдын Кульсеитов.

Как известно, второй этап программы (2015–2020 гг.) стартовал в сентябре 2015 года. Практически за 2 месяца ее реализации 28 субъектов предпринимательства получили возмещение своих затрат в размере 40–50%, понесенных при разработке или экспертизе технико-экономического обоснования проектов Карты индустриализации, подготовке и переподготовке кадров, в том числе топ-менеджеров, внедрении лучших производственных практик путем привлечения экс­пертов, а также использовании услуг консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, внедрении управленческих и производственных технологий.

– Целью программы является повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики. Господдержка предоставляется в виде возмещения части затрат, понесенных предприятиями по модернизации мощностей и переподготовке кадров, – отметил представитель МИР РК.

Участники брифинга отметили, что оператором программы в течение 15 рабочих дней возмещаются затраты, понесенные заявителем в период 6–12 месяцев до даты подачи. В настоящее время МИР РК совместно с АО «КИРИ» разрабатывают пакет мер по дополнению программы новыми инструментами поддержки и дальнейшему упрощению процедур их предоставления.

По словам А. Кульсеитова, под возмещение затрат попадают все предприятия обрабатывающей промышленности, за исключением табачной и алкогольной продукции, а также игорного бизнеса. Благодаря мерам гос­поддержки бизнеса реальный прирост ВВП составил 35,6% (при плане 38,4%), опережающими темпами начала расти обрабатывающая промышленность. Госпрограмма будет по-прежнему ориентирована на стимулирование обрабатывающего сектора. При этом основные усилия направляются на общесистемные меры поддержки, предполагается постепенный полный отказ от мер, имеющих искажающее воздействие на конкуренцию с переходом на стимулирование производительности труда, снижение издержек и развитие человеческого капитала.

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