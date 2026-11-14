Господдержка приносит результат

фото автора, коллаж Натальи Ляликовой

В третье воскресенье нояб­ря, когда осень отсчитывает свои последние календарные дни, когда на полях убран урожай, стихает гул техники, можно подвести итоги очередного полевого сезона, обсудить положение дел в животноводстве.

...На последние годы приходится интенсивный рост отечественного аграрного сектора. Важным фактором для этого стала поддержка государства. В Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цик­ле» Глава государства, как и прежде, остановился на задачах, которые стоят перед аграрным сектором республики.

Президент, в частности, отметил: «Мы должны приложить все усилия для дальнейшего динамичного развития сельского хозяйства. В прошлом году отрасль выросла почти на шесть процентов, а выпуск продукции агропромышленного комплекса составил 15 трлн тенге.

Льготное финансирование по сравнению с прошлым годом увеличилось с одного до полутора триллионов тенге. Однако в большинстве своем это краткосрочные и оборотные средства. Аграриям нужна широкомасш­табная система финансирования, которая позволит планировать предстоящую работу на долгосрочную перспективу... Вместе с тем пришло время для технологической модернизации сельского хозяйства».

О зримых положительных переменах в отрасли красноречиво говорят цифры, предоставленные пресс-службой Министерства сельского хозяйства. Обратимся к основным из них.

У каждого полевого сезона свой «характер»

За январь – сентябрь 2026 года отмечен рост производства мяса в убойном весе на 3,7%, молока коровьего – на 2,1% и яйца куриного – на 7,4%. На пастбищах и фермах Казахстана растет поголовье скота. Умножились табуны КРС (+3,4%), овец (+2,3%), лошадей (+7,3%), верблюдов (+4,0%), увеличилась численность птицы (+0,4%).

Отмечается прирост производства мяса свежего или охлажденного на 12,9% (с 54,4 до 61,4 тыс. тонн), масла растительного – на 25,2% (с 661 до 827,8 тыс. тонн), колбасных изделий – на 1,8% (с 60,6 до 61,7 тыс. тонн), масла сливочного – на 10,9% (с 31,4 до 34,8 тыс. тонн) и кисломолочной продукции – на 3,4% (с 195,8 до 202,5 тыс. тонн).

Нынешний полевой сезон для казахстанских аграриев, что нередко бывает, оказался непрос­тым. Ранняя весна заставила вывести на поля технику примерно на две недели раньше обыч­ного. Посевы зерновых заняли 15,6 млн га, масличных – 5,2 млн, кормовых – 3 млн, хлопчатника – 173,6 тыс., сахарной свеклы – 23,8 тыс. га. В период вегетации сельхозкультур установилась необычно жаркая сухая погода, что не могло не отразиться на урожайности.

На сегодняшний день страда завершена на всех 15,6 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 15,7 ц⁄га намолочено 24,6 млн тонн зерна. Собрано 3,4 млн тонн овощей, 3 млн тонн картофеля, 2,4 млн тонн бахчевых культур. Продолжается уборка масличных, хлопчатника и сахарной свеклы.

Следует подчеркнуть, что нынче отмечается хорошее качество зерна: более 71,4% поступившей на элеваторы пшеницы относится к третьему классу. При этом более 45,9% имеет содержание клейковины свыше 28%.

Кредиты, дающие жизнь проектам

В рамках утвержденного Правительством Комплексного плана развития животноводства запущены долго­срочные и краткосрочные кредитные программы, направленные на закуп племенного поголовья, пополнение оборотных средств и развитие животноводческих хозяйств.

По сути, завоз высокопродуктивного племенного скота в страну начат уже несколько лет назад. По официальным данным, на сегодня из европейских стран, России и Австралии прибыло около 11 тыс. голов КРС.

На очереди еще 15 тыс. голов КРС и семь тысяч голов МРС, находящихся в странах-поставщиках на этапе отбора и карантина.

В 2025–2026 годах введены в эксплуатацию 72 новых МТФ (общий объем производства – 470,1 тыс. тонн молока в год), 33 откормочные площадки мощностью 45 тыс. тонн мяса в год. Нынче восстановлен благополучный ветеринарный статус республики по ящуру, что укрепило доверие к казахстанской продукции и создало основу для открытия новых рынков и наращивания объемов мясного экспорта.

В 2026 году на финансирование весенне-полевых и уборочных работ выделено 750 млрд тенге. На сегодня профинансировано около 5,8 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП), имеющих в своем распоряжении более 7,8 млн га посевных площадей.

По информации отраслевого министерства, аграрный сезон 2027 года также будет отмечен ранним финансированием: прием заявок по программе «Қен дала-2» стартовал 1 октября 2026 года. На сегодняшний день пул заявок филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) включает 119 СХТП на общую сумму 12,8 млрд тенге с охватом 143 тыс. га сельхозуго­дий. При этом параллельно осуществляется прием заявок через другие каналы финансирования.

По программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств животноводчес­ких хозяйств под 5% годовых в текущем году профинансировано 126 заявок на 92 млрд тенге. Кроме того, в рамках Комплексного плана развития животноводства с начала нынешнего года действуют программы «Игілік», «Береке» и «Жайлау», в рамках которых животноводам выделено 64,2 млрд тенге.

«Хлебные гавани» к зерновым полям

Для Казахстана с его огромными площадями зерновых элеваторы сравнимы с «хлебными гаванями», и их стабильная работа – важный фактор дальнейшего развития растениеводства. В рамках поручений Главы государства в марте 2026 года было запущено кредитование строительства и модернизации элеваторов и зернохранилищ, а также инвес­тиционных проектов в рамках программы «Агробизнес». На эти цели направлено 21,8 млрд тенге.

На сегодня, по данным АКК, профинансированы четыре инвес­тиционных проекта на 12,5 млрд тенге. В их числе модернизация элеватора для хранения масличных культур, переработка сахарной свеклы и производство сахара, расширение действующего элеватора, развитие предприятия по производству кондитерских изделий. По программе льготного финансирования перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств по ставке 5% годовых удовлетворено 227 заявок на 120,8 млрд тенге.

В 2026 году планировалось направить не менее 350 млрд тенге на льготный лизинг. С начала года заключены договоры на 295 млрд тенге на закуп более 9,3 тыс. единиц техники.

В этом году введены в экс­плуатацию 67 проектов на сумму 597,5 млрд тенге, включая открытие 12 новых МТФ на 48,9 млрд тенге, запуск девяти предприя­тий по развитию других направ­лений животноводства на 20,1 млрд тенге, 14 проектов по внедрению влагосберегающих систем орошения на 35,3 млрд тенге, еще 14 – по переработке сельхозпродукции на 225,3 млрд тенге, четыре птицефабрики на 12 млрд тенге.