Господдержка приносит результат

Завтра в стране отмечается День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
В третье воскресенье ноября, когда осень отсчитывает свои последние календарные дни, когда на полях убран урожай, стихает гул техники, можно подвести итоги очередного полевого сезона, обсудить положение дел в животноводстве.
...На последние годы приходится интенсивный рост отечественного аграрного сектора. Важным фактором для этого стала поддержка государства. В Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства, как и прежде, остановился на задачах, которые стоят перед аграрным сектором республики.
Президент, в частности, отметил: «Мы должны приложить все усилия для дальнейшего динамичного развития сельского хозяйства. В прошлом году отрасль выросла почти на шесть процентов, а выпуск продукции агропромышленного комплекса составил 15 трлн тенге.
Льготное финансирование по сравнению с прошлым годом увеличилось с одного до полутора триллионов тенге. Однако в большинстве своем это краткосрочные и оборотные средства. Аграриям нужна широкомасштабная система финансирования, которая позволит планировать предстоящую работу на долгосрочную перспективу... Вместе с тем пришло время для технологической модернизации сельского хозяйства».
О зримых положительных переменах в отрасли красноречиво говорят цифры, предоставленные пресс-службой Министерства сельского хозяйства. Обратимся к основным из них.
У каждого полевого сезона свой «характер»
За январь – сентябрь 2026 года отмечен рост производства мяса в убойном весе на 3,7%, молока коровьего – на 2,1% и яйца куриного – на 7,4%. На пастбищах и фермах Казахстана растет поголовье скота. Умножились табуны КРС (+3,4%), овец (+2,3%), лошадей (+7,3%), верблюдов (+4,0%), увеличилась численность птицы (+0,4%).
Отмечается прирост производства мяса свежего или охлажденного на 12,9% (с 54,4 до 61,4 тыс. тонн), масла растительного – на 25,2% (с 661 до 827,8 тыс. тонн), колбасных изделий – на 1,8% (с 60,6 до 61,7 тыс. тонн), масла сливочного – на 10,9% (с 31,4 до 34,8 тыс. тонн) и кисломолочной продукции – на 3,4% (с 195,8 до 202,5 тыс. тонн).
Нынешний полевой сезон для казахстанских аграриев, что нередко бывает, оказался непростым. Ранняя весна заставила вывести на поля технику примерно на две недели раньше обычного. Посевы зерновых заняли 15,6 млн га, масличных – 5,2 млн, кормовых – 3 млн, хлопчатника – 173,6 тыс., сахарной свеклы – 23,8 тыс. га. В период вегетации сельхозкультур установилась необычно жаркая сухая погода, что не могло не отразиться на урожайности.
На сегодняшний день страда завершена на всех 15,6 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 15,7 ц⁄га намолочено 24,6 млн тонн зерна. Собрано 3,4 млн тонн овощей, 3 млн тонн картофеля, 2,4 млн тонн бахчевых культур. Продолжается уборка масличных, хлопчатника и сахарной свеклы.
Следует подчеркнуть, что нынче отмечается хорошее качество зерна: более 71,4% поступившей на элеваторы пшеницы относится к третьему классу. При этом более 45,9% имеет содержание клейковины свыше 28%.
Кредиты, дающие жизнь проектам
В рамках утвержденного Правительством Комплексного плана развития животноводства запущены долгосрочные и краткосрочные кредитные программы, направленные на закуп племенного поголовья, пополнение оборотных средств и развитие животноводческих хозяйств.
По сути, завоз высокопродуктивного племенного скота в страну начат уже несколько лет назад. По официальным данным, на сегодня из европейских стран, России и Австралии прибыло около 11 тыс. голов КРС.
На очереди еще 15 тыс. голов КРС и семь тысяч голов МРС, находящихся в странах-поставщиках на этапе отбора и карантина.
В 2025–2026 годах введены в эксплуатацию 72 новых МТФ (общий объем производства – 470,1 тыс. тонн молока в год), 33 откормочные площадки мощностью 45 тыс. тонн мяса в год. Нынче восстановлен благополучный ветеринарный статус республики по ящуру, что укрепило доверие к казахстанской продукции и создало основу для открытия новых рынков и наращивания объемов мясного экспорта.
В 2026 году на финансирование весенне-полевых и уборочных работ выделено 750 млрд тенге. На сегодня профинансировано около 5,8 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП), имеющих в своем распоряжении более 7,8 млн га посевных площадей.
По информации отраслевого министерства, аграрный сезон 2027 года также будет отмечен ранним финансированием: прием заявок по программе «Қен дала-2» стартовал 1 октября 2026 года. На сегодняшний день пул заявок филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) включает 119 СХТП на общую сумму 12,8 млрд тенге с охватом 143 тыс. га сельхозугодий. При этом параллельно осуществляется прием заявок через другие каналы финансирования.
По программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств животноводческих хозяйств под 5% годовых в текущем году профинансировано 126 заявок на 92 млрд тенге. Кроме того, в рамках Комплексного плана развития животноводства с начала нынешнего года действуют программы «Игілік», «Береке» и «Жайлау», в рамках которых животноводам выделено 64,2 млрд тенге.
«Хлебные гавани» к зерновым полям
Для Казахстана с его огромными площадями зерновых элеваторы сравнимы с «хлебными гаванями», и их стабильная работа – важный фактор дальнейшего развития растениеводства. В рамках поручений Главы государства в марте 2026 года было запущено кредитование строительства и модернизации элеваторов и зернохранилищ, а также инвестиционных проектов в рамках программы «Агробизнес». На эти цели направлено 21,8 млрд тенге.
На сегодня, по данным АКК, профинансированы четыре инвестиционных проекта на 12,5 млрд тенге. В их числе модернизация элеватора для хранения масличных культур, переработка сахарной свеклы и производство сахара, расширение действующего элеватора, развитие предприятия по производству кондитерских изделий. По программе льготного финансирования перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств по ставке 5% годовых удовлетворено 227 заявок на 120,8 млрд тенге.
В 2026 году планировалось направить не менее 350 млрд тенге на льготный лизинг. С начала года заключены договоры на 295 млрд тенге на закуп более 9,3 тыс. единиц техники.
В этом году введены в эксплуатацию 67 проектов на сумму 597,5 млрд тенге, включая открытие 12 новых МТФ на 48,9 млрд тенге, запуск девяти предприятий по развитию других направлений животноводства на 20,1 млрд тенге, 14 проектов по внедрению влагосберегающих систем орошения на 35,3 млрд тенге, еще 14 – по переработке сельхозпродукции на 225,3 млрд тенге, четыре птицефабрики на 12 млрд тенге.