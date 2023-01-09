Господдержка в один клик

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Рустем Алиев

Фермеры смогут получать субсидии онлайн на сайте gosagro.kz.

Завершается техническая доработка Единой государственной информационной системы субсидирования (ЕГИСС) АПК. Инициатива по ее соз­данию принадлежит Министерству сельского хозяйства РК.

ЕГИСС полностью автоматизирована и предназначена для оказания госуслуг по субсидированию АПК в электронном формате на бесплатной основе.

Модуль авторасчетов позволит еще на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату без пресловутого человеческого фактора, согласно действующим нормам. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий будет размещена на сайте gosagro.kz,
сообщили в ведомстве.

Для удобства фермеров исключена необходимость предоставления дополнительных справок о подтверж­дении целесообразности получения субсидий, поскольку система будет интегрирована с другими госорганами. К примеру, ЕГИСС имеет дос­туп к базам данных Министерства сельского хозяйства по земельным участкам, сельскохозяйственным животным, технике; Министерства финансов – по электронным счетам-фактурам, сведениям о членах коопе­ративов, а также к базам минис­терств юстиции, цифрового развития и внутренних дел.

Начаты работы по интеграции с информационной системой ­«E-ПСД» для получения данных о проведении государственной экспертизы в строительстве.

«Единая информсистема субсидирования будет работать по принципу «листа ожидания» с присвоением порядкового номера заявке, независимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в «листе ожидания», без дополнительных действий со стороны фермера.

Данный подход обеспечит прозрач­ность распределения средств и исключит человеческий фактор при выплате субсидий. Заявка, поступившая в «лист ожидания», считается одобренной и ждет только соответствующего финансирования», – разъяснили в Минсельхозе.

Проект нормативно-правового акта находится на стадии регис­трации. Таким образом, с момента регистрации НПА услуги субсидирования будут оказываться в Единой государственной информационной системе субсидирования АПК.

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