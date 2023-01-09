Господдержка в один клик Свежий выпуск 9 января 2023 г. 1:01 71 Рустем Алиев Фермеры смогут получать субсидии онлайн на сайте gosagro.kz. Завершается техническая доработка Единой государственной информационной системы субсидирования (ЕГИСС) АПК. Инициатива по ее созданию принадлежит Министерству сельского хозяйства РК. ЕГИСС полностью автоматизирована и предназначена для оказания госуслуг по субсидированию АПК в электронном формате на бесплатной основе. Модуль авторасчетов позволит еще на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату без пресловутого человеческого фактора, согласно действующим нормам. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий будет размещена на сайте gosagro.kz, сообщили в ведомстве. Для удобства фермеров исключена необходимость предоставления дополнительных справок о подтверждении целесообразности получения субсидий, поскольку система будет интегрирована с другими госорганами. К примеру, ЕГИСС имеет доступ к базам данных Министерства сельского хозяйства по земельным участкам, сельскохозяйственным животным, технике; Министерства финансов – по электронным счетам-фактурам, сведениям о членах кооперативов, а также к базам министерств юстиции, цифрового развития и внутренних дел. Начаты работы по интеграции с информационной системой «E-ПСД» для получения данных о проведении государственной экспертизы в строительстве. «Единая информсистема субсидирования будет работать по принципу «листа ожидания» с присвоением порядкового номера заявке, независимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в «листе ожидания», без дополнительных действий со стороны фермера. Данный подход обеспечит прозрачность распределения средств и исключит человеческий фактор при выплате субсидий. Заявка, поступившая в «лист ожидания», считается одобренной и ждет только соответствующего финансирования», – разъяснили в Минсельхозе. Проект нормативно-правового акта находится на стадии регистрации. Таким образом, с момента регистрации НПА услуги субсидирования будут оказываться в Единой государственной информационной системе субсидирования АПК.