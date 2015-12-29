​Господдержка в виде лизинга

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Глеб МАЛЫХ, Кызылорда

Производственная мощность домостроительного комбината ТОО «РМЗ-Шапагат» в 2016 году позволит построить до 20 тыс. кв. метров жилья. Проект, поддержанный холдингом «Байтерек» по линии АО «Банк развития Казахстана» – АО «БРК-Лизинг», был запущен в декабре в ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана. Результаты 2015 года» с участием Главы государства.

Стоимость проекта составляет около 1,5 млрд тенге, из них 900 млн тенге приходится на предметы лизинга (оборудование), средства на приобретение которых предоставлены АО «БРК-Лизинг» в рамках реализации Государственной программы «Производительность-2020» по ставке 5% годовых сроком на 7 лет.

На сегодня в рамках подписанного контракта между АО «БРК-Лизинг», немецкой компанией WEILER и ТОО «РМЗ-Шапагат» осуществлена поставка технологической линии по выпуску сборных железобетонных и бетонных изделий, применяющихся в строительстве каркас­но-панельных и крупнопанельных домов.

На планируемую ежегодную мощность в 35 тыс. кв. метров строительства жилья и выпуск 126 718 кв. метров пустотных плит комбинат планирует выйти в 2018 году.

– Приобретенные технологические линии в лизинг отвечают современным требованиям качества и позволяют выпус­кать широкий ассортимент продукции. Благодаря дочерней структуре холдинга «Байтерек» – компании «БРК-Лизинг» – мы смогли в сроки организовать и запустить важное для региона производство, – отметил генеральный директор ТОО «РМЗ-Шапагат» Мурат Жаханов.

В свою очередь председатель правления АО «БРК-Лизинг» Алексей Боев подчеркнул, что в соответствии с Государственной программой по индустриально-инновационному развитию создание комбинатов индустриального строительства является одним из приоритетных направлений, которое позволит увеличить казахстанское содержание в строительстве жилья в рамках программы «Доступное жилье-2020», а также создать новые рабочие места.

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