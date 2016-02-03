​Господин министр, есть вопрос

В проведении Единого дня приема предпринимателей участвовали представители Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан», столичного филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и общественных приемных в регионах.
Всем обратившимся в этот день в приемную бизнесменам предоставлена информация об условиях и механизмах реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Рассмотрены вопросы повышения доступности финансирования через банки второго уровня для малого и среднего бизнеса, уменьшения нагрузки по выплате процентных ставок по кредитам, обучения предпринимателей и составления бизнес-планов. Предприниматели получили рекомендации и советы по интересовавшим их вопросам.
В рамках Единого дня приема предпринимателей также была организована конференц-связь, и бизнесмены из регионов могли задать свои вопросы и получить консультации от представителей фонда «Даму».
Ранее подобные Единые дни для бизнесменов уже проводились общественными приемными партии «Нур Отан» 13 марта и 11 сентября 2015 года, в рамках республиканской акции «Дорожная карта бизнеса-2020». В эти дни в приемные обратились более 5 тыс. бизнесменов за консультациями по участию в государственной программе.
Как уточнил руководитель Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан» Аблайхан Оспанов, предприниматели получают консультации по интересующим их вопросам не только в Единые дни приема, но и в любой другой день в общественной приемной своего региона. В основном бизнесмены интересуются возможностями получения кредитов и государственного заказа, привлечением инвестиций в Казахстане и за рубежом, формами государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
– Если обобщить данные по обращениям предпринимателей, могу сказать, что за 2015 год в наши приемные по вопросам бизнеса обратились 2 299 граждан, – уточнил А. Оспанов. – В текущем году за январь было около 150 обращений по вопросам предпринимательства. Прежде всего, конечно, это помощь в открытии бизнеса. Были консультации, начиная с простых вопросов о том, как начать бизнес, куда обратиться, и заканчивая деталями участия в конкретных государственных программах.
Консультации для предпринимателей в общественных приемных «Нур Отана» проводят представители различных фондов, министерств и ведомств, деятельность которых так или иначе связана с работой по развитию предпринимательства.
– График расписан на месяц вперед, – добавил заведующий Республиканской общественной приемной. – Например, в этом месяце ожидается, что прием бизнесменов будут вести министр финансов РК Бахыт Султанов, один из вице-министров образования и науки, а также министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. Таким образом, у нас еженедельно предприниматели могут попасть на прием к тому или иному руководителю центрального государственного органа.
Он напомнил, что общественные приемные партии «Нур Отан» ведут прием граждан на постоянной основе во всех регионах Казахстана. Большая часть обращений граждан касается трудоустройства, выплаты заработной платы, жилищных и земельных вопросов. В целом за 2015 год в общественные приемные партии обратились более 89 тыс. человек.