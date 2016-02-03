​Господин министр, есть вопрос

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Адина НУРБЕРГЕН

В проведении Единого дня приема предпринимателей участвовали представители Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан», столичного филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и общественных приемных в регионах.

Всем обратившимся в этот день в приемную бизнесменам предоставлена информация об условиях и механизмах реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Рассмотрены вопросы повышения доступности финансирования через банки второго уровня для малого и среднего бизнеса, уменьшения нагрузки по выплате процентных ставок по кредитам, обучения предпринимателей и составления бизнес-планов. Предприниматели получили рекомендации и советы по интересовавшим их вопросам.

В рамках Единого дня приема предпринимателей также была организована конференц-связь, и бизнесмены из регионов могли задать свои вопросы и получить консультации от представителей фонда «Даму».

Ранее подобные Единые дни для бизнесменов уже проводились общественными приемными партии «Нур Отан» 13 марта и 11 сентября 2015 года, в рамках республиканской акции «Дорожная карта бизнеса-2020». В эти дни в приемные обратились более 5 тыс. бизнесменов за консультациями по участию в государственной программе.

Как уточнил руководитель Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан» Аблайхан Оспанов, предприниматели получают консультации по интересующим их вопросам не только в Единые дни приема, но и в любой другой день в общественной приемной своего региона. В основном бизнесмены интересуются возможностями получения кредитов и государственного заказа, привлечением инвестиций в Казахстане и за рубежом, формами государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

– Если обобщить данные по обращениям предпринимателей, могу сказать, что за 2015 год в наши приемные по вопросам бизнеса обратились 2 299 граж­дан, – уточнил А. Оспанов. – В текущем году за январь было около 150 обращений по вопросам предпринимательства. Прежде всего, конечно, это помощь в открытии бизнеса. Были консультации, начиная с простых воп­росов о том, как начать бизнес, куда обратиться, и заканчивая деталями участия в конкретных государственных программах.

Консультации для предпринимателей в общественных приемных «Нур Отана» проводят представители различных фондов, министерств и ведомств, деятельность которых так или иначе связана с работой по развитию предпринимательства.

– График расписан на месяц вперед, – добавил заведующий Республиканской общественной приемной. – Например, в этом месяце ожидается, что прием бизнесменов будут вести министр финансов РК Бахыт Султанов, один из вице-министров образования и науки, а также министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. Таким образом, у нас еженедельно предприниматели могут попасть на прием к тому или иному руководителю центрального государственного органа.

Он напомнил, что общественные приемные партии «Нур Отан» ведут прием граждан на постоянной основе во всех регио­нах Казахстана. Большая часть обращений граждан касается трудоустройства, выплаты заработной платы, жилищных и земельных вопросов. В целом за 2015 год в общественные приемные партии обратились более 89 тыс. человек. 

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