​Госпрограммы на контроле

Растут показатели АПК

Как отметил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, объем валовой продукции сельского хозяйства за январь – сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 1,9% и в денежном выражении составил 2,9 трлн тенге. Производство продуктов питания выросло на 5,3% и превысило 1 трлн тенге.

С начала года созданы 745 сельхозкооперативов и 6 159 семейных площадок по откорму скота на более чем 100 тыс. голов КРС. Принятые меры позволили привлечь 7,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и создать более 12 тыс. новых рабочих мест, а также вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию около 56 тыс. личных подсобных и мелких хозяйств.

Производство продукции животноводства увеличилось на 3,3% по сравнению с прошлым годом, больше стали производить говядины, молока, мяса птицы и яиц. В животноводстве пересмот­рено 40 видов субсидий. Измененные критерии субсидирования дали возможность в рамках тех же выделенных средств увеличить охват получателей, что в конечном итоге отразилось на росте объемов продукции.

– В частности, охват мерами гос­поддержки по говядине, молоку, мясу птицы доведен до 100%. А по шерсти вырос в 3,6 раза, и все это в рамках тех же средств, то есть без увеличения расходов первоначального бюджета, – пояснил Кайрат Айтуганов.

Благодаря диверсификации посевов увеличились объемы производства масличных и бобовых культур – на 376 тыс. тонн. По состоянию на 20 октября убраны 15,3 млн га, или 99,9% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 21,9 млн тонн зерна при средней урожайности 14,3 ц⁄га, также убрано 2 млн га масличных культур.

Использование элитных семян выросло на 40%, а низкокачественных – сократилось в 1,7 раза. В результате в текущем году доля зерна 3-го класса составляет 65%, тогда как в прошлом была 44%, с клейковиной 25 и выше – 34%, в прошлом году – всего 8%.

Собрано по 3,5 млн тонн картофеля и овощей, 2,2 млн тонн бахчевых культур, что также больше прошлогодних показателей. Осуществлен переход по инвестиционному субсидированию от процентного норматива к фиксированному.

В мае Казахстаном получен статус зоны, свободной от ящура, для оставшихся 5 областей. Согласованы ветеринарные сертификаты на ввоз в Иран охлажденной баранины и живых овец, в Объединенные Арабские Эмираты – крупного и мелкого рогатого скота и яиц. С Китаем достигнуты договоренности на поставку продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и отрубей. Проводится работа с ветеринарными службами Израиля и Саудовской Аравии.

«Продкорпорация», преобразованная в оператора по продаже всей сельхозпродукции, кроме зерна, уже поставляет на внешние рынки масличные. В частнос­ти, экспортировано 3 тыс. тонн льна в Бельгию, до конца года будет поставлено по 2 тыс. тонн растительного масла и баранины.

За 9 месяцев доля переработки мяса составила 33%, молока – 24%. Для развития 9 приоритетных видов переработки проведены расчеты и разработана Карта развития агропереработки, в том числе по каждой области и району.

– Реализация карт позволит поднять агропромышленный комплекс на качественно новый уровень развития, повысить его конкурентоспособность, укрепить стабильность внутреннего продовольственного рынка и усилить экспортную ориентацию отрасли, – заключил Кайрат Айтуганов.

Также были заслушаны док­лады руководителя холдинга «КазАгро» Нурлыбека Малелова и акимов Северо-Казахстанской, Алматинской и Актюбинской областей.

– Проводимая работа по диверсификации показала, что мы находимся на правильном пути. У нас есть значительный потенциал, поэтому работаем с производителями сельхозпродукции в плане увеличения посевных площадей под масличные и зернобобовые культуры на следующий год, – доложил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Отметив как достижение положительные результаты в развитии АПК, Бакытжан Сагинтаев поинтересовался вопросом, касаю­щимся неэффективных видов субсидий. На что заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов ответил: из 54 видов субсидий по 15 уже есть четкое понимание.

– По остальным идет обсуждение. Вопрос, конечно, непростой, но в ближайшее время мы внесем свои предложения, касающиеся того, как максимально уйти от субсидирования в сторону льготного кредитования, – сказал Аскар Мырзахметов.

Отстающим сократят финансирование

По программе «Нұрлы жол» отчитался министр национальной экономики Тимур Сулейменов. В 2017 году на ее реализацию были выделены 484,2 млрд тенге, из которых на 1 октября освоено 65%.

На осуществление 22 основных автодорожных проектов респуб­ликанского значения предусмот­рены 259,8 млрд тенге, из них на 1 октября выделены 150,4 млрд, которые освоены в полном объеме. Дополнительно привлечены займы международных финансовых организаций на 96,4 млрд.

В текущем году будут введены в эксплуатацию 602 км автодорог. На развитие логистической инфраструктуры запланированы 55 млрд тенге, из которых 50 млрд – на завершение второго этапа проекта по созданию паромного комплекса порта «Курык» и 5 млрд – на строительство дополнительной инфраструктуры пассажирского терминала международного аэропорта Астаны.

Вторые пути на участке Алматы-1 – Шу стоимостью 10,4 млрд тенге строятся за счет собственных средств национального железнодорожного перевозчика. На развитие инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в 2017-м заложены средства в размере 7,7 млрд тенге. По проекту газотурбинной электростанции завершено обеспечение основным технологическим оборудованием, ведутся строительно-монтажные работы. Исполнение проекта осуществляется в соответствии с графиком.

Из средств Нацфонда пре­дусмотрено выделить 53 млрд тенге на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит построить и реконструировать до 700 км сетей, а также 71,7 млрд тенге – на строительство 109 объектов образования, из которых 76 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Отставание по освоению средств наблюдается в Мангистауской, Акмолинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.

– В остальных регионах проб­лем с освоением не зафиксировано. Необходимо отметить, что с сентября введен в эксплуатацию только один объект образования. До конца года необходимо завершить строительство еще 21, – подчеркнул Тимур Сулейменов, рекомендовав Министерству образования и науки совместно с регионами ускорить этот процесс.

Позже Премьер-министр спросил у главы МОН Ерлана Сагадиева, с чем связано низкое освоение средств Нацфонда в Акмолинской и Мангистауской областях. Тот пояснил: основной причиной задержки строительства являются судебные разбирательства. Тем не менее все намеченные к сдаче учебные заведения будут дострое­ны в следующем году из средств республиканского или местных бюджетов.

В ходе обсуждения министр финансов Бахыт Султанов доложил о финансировании расходов на реализацию программы «Нұрлы жол» на 2017 год. И снова, как было отмечено, отставание от графика производства работ наблюдается в Мангистауской и Акмолинской областях, а также на востоке и западе республики. С учетом уточненного бюджета до конца финансового года, то есть за 47 дней, предстоит освоить 157 млрд тенге, из них регионами – 24,2 млрд. Поэтому глава Минфина призвал акиматы принять все необходимые меры.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в свою очередь напомнил, что одной из приоритетных задач программы является внедрение платности на автодорогах республиканского значения. Всего планируется к 2020 году 6,5 тыс. км автодорог сделать платными.

Уже в декабре плата в тестовом режиме будет взиматься на трассах Астана – Темиртау и Алматы – Капшагай, а в конце I квартала 2018 года – на участке Алматы – Хоргос. К 2023-му протяженность платных дорог превысит 10 тыс. км, и они будут приносить в виде сборов ежегодно до 45 млрд тенге, что позволит обеспечить нормативное содержание всей сети автодорог республиканского значения без выделения средств из бюджета.

– Вопрос эффективного исполнения Госпрограммы «Нұрлы жол» находится на особом контро­ле Главы государства, поэтому основная наша задача в нынешнем году – обеспечить достижение всех запланированных индикаторов. Министерствам национальной экономики, финансов и особенно акиматам необходимо обеспечить жесткий контроль освоения средств, а также внес­ти предложения по сокращению финансов в 2018 году для администраторов бюджетных программ, которые не доработали в нынешнем, – резюмировал Бакытжан Сагинтаев.

Строить по потребности

Более 10 млн кв. м жилья будет введено в текущем году в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

Как отметил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, по итогам 9 месяцев в жилищное строительство инвес­тированы 591,3 млрд тенге, в том числе 108,4 млрд госинвестиций. Сданы в эксплуатацию 7,9 млн кв. м жилья, или 70 тыс. квартир, что выше на 10,2% в сравнении с прошлогодним уровнем.

На подведение необходимой инфраструктуры к районам жилищного строительства преду­смотрены 83,4 млрд тенге. Из них согласно плану финансирования местным исполнительным органам перечислены 57,4 млрд тенге, освоено 94,4%. Для развития индивидуального жилищного строительства проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций к более чем 60 тыс. земельных участков.

Кроме того, на возведение аренд­ного жилья без права выкупа выделены 25 млрд тенге. Начато строительство почти 6 тыс. квартир, из которых в текущем году будет введено чуть меньше половины. По кредитному жилью местными исполнительными органами при плане 8 495 квартир с начала года введено 3 731.

Было отмечено, что в 14 регионах банки второго уровня начали предоставлять населению льготную ипотеку на приобретение нового жилья. На сегодня приняты 700 заявлений на 7 млрд тенге, из них одобрены 650 заявлений на 6,6 млрд.

– 10 октября в Правительстве был одобрен проект пакета изменений для программы. Основные изменения касаются перераспределения средств субъектов квазигоссектора в пользу акиматов для увеличения объемов строительства кредитного и индивидуального жилья. Также акиматам предоставляется возможность выкупа части нереа­лизованного кредитного жилья для распределения очередникам. В целом вносимые изменения преду­сматривают актуализацию механизмов программы, а проводимые мероприятия позволят своевременно и эффективно реа­лизовать все ее направления и в нынешнем году ввести в эксплуатацию 10,1 миллиона квадратных метров, или 99 тысяч квартир, – заключил Женис Касымбек.

О ходе реализации программы доложили также исполняющий обязанности председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, акимы Павлодарской и Мангистауской областей Булат Бакауов и Ералы Тугжанов.

– В этом году холдинг «Байтерек» перешел от прямого финансирования жилищного строи­тельства на финансирование путем выкупа облигаций местных исполнительных органов, а также обусловленного размещения средств в банках второго уровня, – пояснил Айдар Арифханов.

Так, при плане выкупа облигаций местных исполнительных органов на 28,8 млрд тенге приобретены ценные бумаги на сумму 53,2 млрд тенге. Жилстройсбербанк Казахстана за 9 месяцев выдал 29 тыс. займов на общую сумму 195 млрд тенге, что уже превышает годовой план.

АО «Байтерек Девелопмент» сдало 278 тыс. кв. м арендного и кредитного жилья, или 4 625 квартир, АО «Казахстанская ипотечная компания» – 159 тыс. кв. м, или 2 811 квартир. Всего в 2017 году планируется просубсидировать 1 тыс. займов на 15 млрд тенге, а в 2018-м – 7 тыс. займов на 105 млрд тенге.

По итогам обсуждения темы Бакытжан Сагинтаев отметил диспропорцию в вопросах планирования строительства и потребности в жилье в регионах. В Алматинской области 37 тыс. очередников, а план ввода жилья составляет… 88 квартир. В Карагандинской области 35 тыс. очередников, а в плане – 387 квартир. В Мангистау­ской – 17 тыс. очередников при плане ввода 1 132 квартир.

Премьер-министр поручил министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку разобраться с этими вопросами и упорядочить планирование. Координация вопросов реализации программы «Нұрлы жер» возложена на первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина.