Госпрограммы на контроле Статьи 24 октября 2017 г. 11:00 603 Асель Муканова Растут показатели АПККак отметил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, объем валовой продукции сельского хозяйства за январь – сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 1,9% и в денежном выражении составил 2,9 трлн тенге. Производство продуктов питания выросло на 5,3% и превысило 1 трлн тенге.С начала года созданы 745 сельхозкооперативов и 6 159 семейных площадок по откорму скота на более чем 100 тыс. голов КРС. Принятые меры позволили привлечь 7,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и создать более 12 тыс. новых рабочих мест, а также вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию около 56 тыс. личных подсобных и мелких хозяйств.Производство продукции животноводства увеличилось на 3,3% по сравнению с прошлым годом, больше стали производить говядины, молока, мяса птицы и яиц. В животноводстве пересмотрено 40 видов субсидий. Измененные критерии субсидирования дали возможность в рамках тех же выделенных средств увеличить охват получателей, что в конечном итоге отразилось на росте объемов продукции. – В частности, охват мерами господдержки по говядине, молоку, мясу птицы доведен до 100%. А по шерсти вырос в 3,6 раза, и все это в рамках тех же средств, то есть без увеличения расходов первоначального бюджета, – пояснил Кайрат Айтуганов. Благодаря диверсификации посевов увеличились объемы производства масличных и бобовых культур – на 376 тыс. тонн. По состоянию на 20 октября убраны 15,3 млн га, или 99,9% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 21,9 млн тонн зерна при средней урожайности 14,3 ц⁄га, также убрано 2 млн га масличных культур.Использование элитных семян выросло на 40%, а низкокачественных – сократилось в 1,7 раза. В результате в текущем году доля зерна 3-го класса составляет 65%, тогда как в прошлом была 44%, с клейковиной 25 и выше – 34%, в прошлом году – всего 8%.Собрано по 3,5 млн тонн картофеля и овощей, 2,2 млн тонн бахчевых культур, что также больше прошлогодних показателей. Осуществлен переход по инвестиционному субсидированию от процентного норматива к фиксированному. В мае Казахстаном получен статус зоны, свободной от ящура, для оставшихся 5 областей. Согласованы ветеринарные сертификаты на ввоз в Иран охлажденной баранины и живых овец, в Объединенные Арабские Эмираты – крупного и мелкого рогатого скота и яиц. С Китаем достигнуты договоренности на поставку продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и отрубей. Проводится работа с ветеринарными службами Израиля и Саудовской Аравии.«Продкорпорация», преобразованная в оператора по продаже всей сельхозпродукции, кроме зерна, уже поставляет на внешние рынки масличные. В частности, экспортировано 3 тыс. тонн льна в Бельгию, до конца года будет поставлено по 2 тыс. тонн растительного масла и баранины.За 9 месяцев доля переработки мяса составила 33%, молока – 24%. Для развития 9 приоритетных видов переработки проведены расчеты и разработана Карта развития агропереработки, в том числе по каждой области и району.– Реализация карт позволит поднять агропромышленный комплекс на качественно новый уровень развития, повысить его конкурентоспособность, укрепить стабильность внутреннего продовольственного рынка и усилить экспортную ориентацию отрасли, – заключил Кайрат Айтуганов.Также были заслушаны доклады руководителя холдинга «КазАгро» Нурлыбека Малелова и акимов Северо-Казахстанской, Алматинской и Актюбинской областей.– Проводимая работа по диверсификации показала, что мы находимся на правильном пути. У нас есть значительный потенциал, поэтому работаем с производителями сельхозпродукции в плане увеличения посевных площадей под масличные и зернобобовые культуры на следующий год, – доложил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.Отметив как достижение положительные результаты в развитии АПК, Бакытжан Сагинтаев поинтересовался вопросом, касающимся неэффективных видов субсидий. На что заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов ответил: из 54 видов субсидий по 15 уже есть четкое понимание. – По остальным идет обсуждение. Вопрос, конечно, непростой, но в ближайшее время мы внесем свои предложения, касающиеся того, как максимально уйти от субсидирования в сторону льготного кредитования, – сказал Аскар Мырзахметов.Отстающим сократят финансированиеПо программе «Нұрлы жол» отчитался министр национальной экономики Тимур Сулейменов. В 2017 году на ее реализацию были выделены 484,2 млрд тенге, из которых на 1 октября освоено 65%.На осуществление 22 основных автодорожных проектов республиканского значения предусмотрены 259,8 млрд тенге, из них на 1 октября выделены 150,4 млрд, которые освоены в полном объеме. Дополнительно привлечены займы международных финансовых организаций на 96,4 млрд.В текущем году будут введены в эксплуатацию 602 км автодорог. На развитие логистической инфраструктуры запланированы 55 млрд тенге, из которых 50 млрд – на завершение второго этапа проекта по созданию паромного комплекса порта «Курык» и 5 млрд – на строительство дополнительной инфраструктуры пассажирского терминала международного аэропорта Астаны. Вторые пути на участке Алматы-1 – Шу стоимостью 10,4 млрд тенге строятся за счет собственных средств национального железнодорожного перевозчика. На развитие инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в 2017-м заложены средства в размере 7,7 млрд тенге. По проекту газотурбинной электростанции завершено обеспечение основным технологическим оборудованием, ведутся строительно-монтажные работы. Исполнение проекта осуществляется в соответствии с графиком.Из средств Нацфонда предусмотрено выделить 53 млрд тенге на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит построить и реконструировать до 700 км сетей, а также 71,7 млрд тенге – на строительство 109 объектов образования, из которых 76 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Отставание по освоению средств наблюдается в Мангистауской, Акмолинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. – В остальных регионах проблем с освоением не зафиксировано. Необходимо отметить, что с сентября введен в эксплуатацию только один объект образования. До конца года необходимо завершить строительство еще 21, – подчеркнул Тимур Сулейменов, рекомендовав Министерству образования и науки совместно с регионами ускорить этот процесс.Позже Премьер-министр спросил у главы МОН Ерлана Сагадиева, с чем связано низкое освоение средств Нацфонда в Акмолинской и Мангистауской областях. Тот пояснил: основной причиной задержки строительства являются судебные разбирательства. Тем не менее все намеченные к сдаче учебные заведения будут достроены в следующем году из средств республиканского или местных бюджетов.В ходе обсуждения министр финансов Бахыт Султанов доложил о финансировании расходов на реализацию программы «Нұрлы жол» на 2017 год. И снова, как было отмечено, отставание от графика производства работ наблюдается в Мангистауской и Акмолинской областях, а также на востоке и западе республики. С учетом уточненного бюджета до конца финансового года, то есть за 47 дней, предстоит освоить 157 млрд тенге, из них регионами – 24,2 млрд. Поэтому глава Минфина призвал акиматы принять все необходимые меры.Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в свою очередь напомнил, что одной из приоритетных задач программы является внедрение платности на автодорогах республиканского значения. Всего планируется к 2020 году 6,5 тыс. км автодорог сделать платными. Уже в декабре плата в тестовом режиме будет взиматься на трассах Астана – Темиртау и Алматы – Капшагай, а в конце I квартала 2018 года – на участке Алматы – Хоргос. К 2023-му протяженность платных дорог превысит 10 тыс. км, и они будут приносить в виде сборов ежегодно до 45 млрд тенге, что позволит обеспечить нормативное содержание всей сети автодорог республиканского значения без выделения средств из бюджета.– Вопрос эффективного исполнения Госпрограммы «Нұрлы жол» находится на особом контроле Главы государства, поэтому основная наша задача в нынешнем году – обеспечить достижение всех запланированных индикаторов. Министерствам национальной экономики, финансов и особенно акиматам необходимо обеспечить жесткий контроль освоения средств, а также внести предложения по сокращению финансов в 2018 году для администраторов бюджетных программ, которые не доработали в нынешнем, – резюмировал Бакытжан Сагинтаев.Строить по потребностиБолее 10 млн кв. м жилья будет введено в текущем году в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Как отметил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, по итогам 9 месяцев в жилищное строительство инвестированы 591,3 млрд тенге, в том числе 108,4 млрд госинвестиций. Сданы в эксплуатацию 7,9 млн кв. м жилья, или 70 тыс. квартир, что выше на 10,2% в сравнении с прошлогодним уровнем. На подведение необходимой инфраструктуры к районам жилищного строительства предусмотрены 83,4 млрд тенге. Из них согласно плану финансирования местным исполнительным органам перечислены 57,4 млрд тенге, освоено 94,4%. Для развития индивидуального жилищного строительства проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций к более чем 60 тыс. земельных участков.Кроме того, на возведение арендного жилья без права выкупа выделены 25 млрд тенге. Начато строительство почти 6 тыс. квартир, из которых в текущем году будет введено чуть меньше половины. По кредитному жилью местными исполнительными органами при плане 8 495 квартир с начала года введено 3 731.Было отмечено, что в 14 регионах банки второго уровня начали предоставлять населению льготную ипотеку на приобретение нового жилья. На сегодня приняты 700 заявлений на 7 млрд тенге, из них одобрены 650 заявлений на 6,6 млрд.– 10 октября в Правительстве был одобрен проект пакета изменений для программы. Основные изменения касаются перераспределения средств субъектов квазигоссектора в пользу акиматов для увеличения объемов строительства кредитного и индивидуального жилья. Также акиматам предоставляется возможность выкупа части нереализованного кредитного жилья для распределения очередникам. В целом вносимые изменения предусматривают актуализацию механизмов программы, а проводимые мероприятия позволят своевременно и эффективно реализовать все ее направления и в нынешнем году ввести в эксплуатацию 10,1 миллиона квадратных метров, или 99 тысяч квартир, – заключил Женис Касымбек.О ходе реализации программы доложили также исполняющий обязанности председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, акимы Павлодарской и Мангистауской областей Булат Бакауов и Ералы Тугжанов.– В этом году холдинг «Байтерек» перешел от прямого финансирования жилищного строительства на финансирование путем выкупа облигаций местных исполнительных органов, а также обусловленного размещения средств в банках второго уровня, – пояснил Айдар Арифханов.Так, при плане выкупа облигаций местных исполнительных органов на 28,8 млрд тенге приобретены ценные бумаги на сумму 53,2 млрд тенге. Жилстройсбербанк Казахстана за 9 месяцев выдал 29 тыс. займов на общую сумму 195 млрд тенге, что уже превышает годовой план. АО «Байтерек Девелопмент» сдало 278 тыс. кв. м арендного и кредитного жилья, или 4 625 квартир, АО «Казахстанская ипотечная компания» – 159 тыс. кв. м, или 2 811 квартир. Всего в 2017 году планируется просубсидировать 1 тыс. займов на 15 млрд тенге, а в 2018-м – 7 тыс. займов на 105 млрд тенге. По итогам обсуждения темы Бакытжан Сагинтаев отметил диспропорцию в вопросах планирования строительства и потребности в жилье в регионах. В Алматинской области 37 тыс. очередников, а план ввода жилья составляет… 88 квартир. В Карагандинской области 35 тыс. очередников, а в плане – 387 квартир. В Мангистауской – 17 тыс. очередников при плане ввода 1 132 квартир.Премьер-министр поручил министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку разобраться с этими вопросами и упорядочить планирование. Координация вопросов реализации программы «Нұрлы жер» возложена на первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина.