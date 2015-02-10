Госпрограммы – под общественный контроль Свежий выпуск Владимир ОСИПОВ

В прошедшие выходные состоялась неформальная конференция членов Общенационального движения «Казахстан-2050». В ходе мероприятия было принято решение о создании Общественного совета организации.

Главной задачей совета будет обеспечение общественной экспертизы хода реализации новой экономической политики «Нұрлы жол». В его состав вошли представители самых разных профессий, в том числе врачи, инженеры, журналисты, политологи, экономисты, юристы. Среди членов новой структуры – директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов, кардиохирург Дмитрий Горбунов, управляющий директор холдинга “Байтерек” Каныш Тулеушин, глава «Казпочты» Багдат Мусин, актер кино и продюсер Ануар Нурпеисов, депутат Мажилиса Парламента Мейрам Бегентаев, генеральный продюсер телеканала “Хабар” Ринат Кертаев и другие.

Предполагается, что совет будет собираться ежемесячно. На его заседаниях планируется рассматривать актуальные вопросы реализации государственных программ, новой экономической политики и Стратегии «Казахстан-2050» в целом.

– Наше движение представляет новое поколение казахстанских профессионалов, отечественной интеллигенции. У нас не только хорошее образование, опыт работы, но и свой взгляд на то, что происходит в стране и мире, как реализуются поручения Главы государства и исполняются важные государственные программы. Нам есть что сказать и чем поделиться. Сейчас главная задача – обеспечить качественную реализацию проектов в рамках НЭП «Нұрлы жол», – отметил председатель совета Данат Жумин.