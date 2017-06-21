​Госпрограммы в помощь

Не так давно аким области побывал в районном центре – селе Переметном, где возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, строятся дома, ведется реконструкция водопроводов, ремонт дорог, о чем наша газета уже писала. В другой час­ти района, в еще одном крупном селе – Дарьинском по программе «Нұрлы жол» в текущем году намечено ввести в строй новую школу на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 мест.

По словам руководителя компании-подрядчика – ТОО «СКФ «Отделстрой» Валентины Михно, она как работодатель, учитывая потребности местных жителей в трудоустройстве, приняла на стройку, где сейчас задействованы 42 человека, 14 сельчан. Однако ожидается, что в разгар строи­тельных работ их численность значительно вырастет.

Беседуя с Валентиной Михно, Алтай Кульгинов подчеркнул, что при строительстве необходимо в полной мере задействовать потенциал региона, привлекая на работу местных жителей, используя строительные материалы и многое другое, производимое в области. В Дарьинском глава региона осмотрел сельский Дом культуры, в котором буквально на днях нач­нется капитальный ремонт. Его здание было построено больше 40 лет назад и все это время обходилось только косметическим ремонтом. Однако нынче ситуация будет исправлена, и помещения ДК ожидает не только реконструкция, в рамках проекта модернизации будут закуплены новые мебель и оборудование.

Воспользовавшись случаем, дарьинцы озвучили перед ним проблему заброшенного стадиона, который когда-то был центром спортивной жизни села, а сегодня бездействует. На что Алтай Кульгинов поручил акиму района Кариму Жакупову до конца года составить ПСД на реконструкцию объекта и пообещал внести его в перечень проектов на ближайшее время.

Зеленовский район весьма привлекателен для сельхозпроизводителей. Здесь широко развиты все направления агропромышленного комплекса: большие посевные площади, много животноводческих предприятий, успешно развивается переработка сельхозпродукции, в том числе и на базе сельскохозяйственных кооперативов. Один из таких – СПК «Батыс сүт» был открыт в нынешнем году и насчитывает более 20 участников. Объединившись, дарьинцы начали сотрудничать с ИП Каверин, занимающимся производством натурального сливочного масла и сыра чечел. Сельчане сдают предпринимателю молоко по привлекательной для каждой из сторон цене, из этого молочного сырья впоследствии и плетутся «сырные косы».

Другим стабильно развивающимся в районе кооперативом является растениеводческий СПК «Рубежинский», который четыре года назад учредили братья Рубцовы – Аркадий и Владимир.

– У СПК 400 гектаров земли, которые почти два года пришлось обрабатывать, чтобы на ней можно было что-то сажать, – рассказал Владимир Рубцов. – 15 лет до нас никто этим наделом не занимался, он сильно зарос, но почва здесь плодородная. Поэтому мы решили сеять овощи. В текущем году высадили картофель и капусту, закупив элитные семена. Ожидаем хороший урожай.

Еще одно перерабатывающее предприятие, сумевшее зарекомендовать себя на местном рынке, – производитель колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов КХ «Махорин». Крестьянское хозяйство, по словам его главы Геннадия Махорина, 90% используемого в переработке мяса выращивает самостоятельно, остальное закупает в Аксае и Актобе. Поголовье насчитывает более 1 тыс. голов КРС и около 3 тыс. свиней.

– На предприятии работает 70 человек, – говорит руководитель КХ. – В день мы выпускаем до тысячи банок тушенки, ежемесячно производим более 20 тонн колбасных изделий.

Посетив сельхозпредприятия района, глава области подчеркнул, что именно такие производства необходимо поддерживать.

– СПК «Рубежинский» построил овощехранилище, дефицит в которых испытывает сегодня наша область, – сказал Алтай Кульгинов. – Нам нужны объемы хранения в 50 тысяч тонн, а имеются всего на 15 тысяч. Овощехранилище кооператоры построили на собственные средства, но получат поддержку от государства до 30% от стоимости. Также они закупают новую современную технику, чтобы обрабатывать землю, на что тоже предусмотрены субсидии. ИП Каверин и КХ «Махорин» производят экологически чистую продукцию, обеспечивая население работой. И все это происходит в рамках госпрограмм. Такая государственная поддержка сейчас является доступной каждому жителю нашей области.