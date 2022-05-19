Госсекретарь поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Сурдлимпиаде

Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Ерлан Карин поздравил с успешным выступлением спортсменов, участвовавших в XXI летних Сурдлимпийских играх.

«Наша сборная команда завоевала 3 золотые, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей. Это результат неустанного труда и высокой самоотдачи спортсменов и тренеров. Ваши достижения вновь продемонстрировали большой потенциал отечественного спорта. Хочу поблагодарить всех наших победителей, благодаря которым гордо взметнулся ввысь казахстанский флаг. Уверен, что вы и впредь будете достойно защищать честь страны на представительных международных соревнованиях», – говорится в телеграмме.

Государственный секретарь пожелал спортсменам благополучия и новых успехов.