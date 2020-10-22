Госсекретарь провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

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22 октября 2020 года под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Akorda.kz
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На заседании был рассмотрен вопрос "Об эффективности использования государственных ресурсов крупными инфраструктурными компаниями квазигосударственного сектора".
В Послании народу Казахстана Глава государства поручил обратить особое внимание на выявление коррупциогенных факторов как в государственных органах, так и в квазигосударственном секторе.
Особое внимание соответствующему сегменту в контексте мер по противодействию коррупции обусловлено передачей части государственных функций, в силу чего многие квазигосударственные компании наряду с решением сугубо экономических задач задействованы также и в сервисном, вспомогательном обеспечении граждан и экономики.
При этом среди поставленных на предстоящий период задач отдельно обозначены такие мероприятия, как улучшение корпоративного управления; сокращение непродуктивных затрат, избыточных дочерних компаний и штатной численности; повышение открытости и подотчетности обществу; введение запрета на прием на работу лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
На совещании подробно обсуждены типичные проблемы, выявленные в компаниях квазигосударственного сектора по результатам проверок, проведенных уполномоченными и правоохранительными органами.
В частности, внимание руководства акционерных компаний обращено на допущенные факты ненадлежащего контроля за использованием активов и системные проблемы при управлении ими, неудовлетворительные результаты работы по предупреждению коррупции, особенно при оказании гражданам и предпринимателям услуг субъектами естественных монополий.
Наряду с перечисленными вопросами обсуждены итоги аудиторских проверок Счетного комитета с акцентом на реализацию предложений по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям финансовой дисциплины.
По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.