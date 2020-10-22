Госсекретарь провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

Общество
1271
Иллюстративное фото: akorda.kz
22 октября 2020 года под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.   

На заседании был рассмотрен вопрос "Об эффективности использования государственных ресурсов крупными инфраструктурными компаниями квазигосударственного сектора".

В Послании народу Казахстана Глава государства поручил обратить особое внимание на выявление коррупциогенных факторов как в государственных органах, так и в квазигосударственном секторе.

Особое внимание соответствующему сегменту в контексте мер по противодействию коррупции обусловлено передачей части государственных функций, в силу чего многие квазигосударственные компании наряду с решением сугубо экономических задач задействованы также и в сервисном, вспомогательном обеспечении граждан и экономики.

При этом среди поставленных на предстоящий период задач отдельно обозначены такие мероприятия, как улучшение корпоративного управления; сокращение непродуктивных затрат, избыточных дочерних компаний и штатной численности; повышение открытости и подотчетности обществу; введение запрета на прием на работу лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

На совещании подробно обсуждены типичные проблемы, выявленные в компаниях квазигосударственного сектора по результатам проверок, проведенных уполномоченными и правоохранительными органами.

В частности, внимание руководства акционерных компаний обращено на допущенные факты ненадлежащего контроля за использованием активов и системные проблемы при управлении ими, неудовлетворительные результаты работы по предупреждению коррупции, особенно при оказании гражданам и предпринимателям услуг субъектами естественных монополий.

Наряду с перечисленными вопросами обсуждены итоги аудиторских проверок Счетного комитета с акцентом на реализацию предложений по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям финансовой дисциплины.

По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
Расплата за ставки
И снова финпирамида
«Посторонним» вход воспрещен
В сердце ядерного реактора
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Аист работает, не опуская крыльев
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь
Метро нельзя достроить, но можно полюбить
Где родился, там и пригодился
Новые возможности
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Об изъятии рекордных партий наркотиков сообщили в МВД
Плата за вредность
Медицина для села
«Улыбающиеся» подсолнухи Талгата Оразаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]