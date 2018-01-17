Госсекретарь РК побывала на открытии детского сада нового формата в Астане
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия детского сада нового формата Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан в Астане, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня распахнул двери еще один прекрасный садик, который соответствует всем современным требованиям цифровой эпохи. Уверена, что он станет образцом для всех детских садов не только столицы, но и всей республики", – цитирует слова Госсекретаря пресс-служба Президента РК.
Сообщается, что в своем приветственном слове Гульшара Абдыкаликова отметила, что Президент страны Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" подчеркнул, что в дошкольном образовании необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей.
"Для этого мы должны создать все условия для здорового и счастливого детства. Одной из таких задач является стопроцентный охват детей дошкольными организациями к 2020 году. По итогам 2017 года этот показатель составляет свыше 90 процентов. В Казахстане в год рождается порядка 400 тысяч младенцев. За 20 лет в Астане рождаемость выросла в 2,5 раза. Только за 11 месяцев прошлого года в столице появилось на свет более 26 тысяч детей. В 2017 году в стране открыто 849 детсадов, из них в Астане – 82 дошкольные организации", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
В заключение Гульшара Абдыкаликова поздравила детей, родителей и воспитателей с большим событием и особо отметила, что это достойный подарок Астане в год ее 20-летнего юбилея. В мероприятии также участвовали представители центральных и местных исполнительных органов, Управления делами Президента, Медицинского центра.
В новом детском саду, рассчитанном на 350 мест, созданы все условия для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Педагогический состав представлен высококвалифицированными, творческими педагогами. В образовательном процессе применяются новейшие методики: интерактивная технология МИЦ (мультиинтеллектуальный центр по развитию познавательных и коммуникативных навыков у детей на 3-х языках), методика погружения в казахский язык, развивающие игры Воскобовича, элементы системы педагогики Монтессори.