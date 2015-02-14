Госсекретарь РК посетила мемориальный дом-музей Мухтара Ауэзова

Культура
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Эльмира Киргеева
Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова посетила мемориальный дом-музей Мухтара Ауэзова,  находящийся в ведении Института литературы и искусства МОН РК, и оставила отзыв в Книге почетных гостей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

По информации Акорды, также госсекретарь ознакомилась с фондом рукописей, в котором хранятся свыше 500 тыс. бесценных источников. Отмечается, что фундаментальный 100-томник "Бабалар сөзi" был подготовлен на основе материалов этого фонда.

В ходе встречи директор института, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук Уалихан Калижанов поделился планами по проведению международных конференций, посвященных 550-летию Казахского ханства и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал о проводимых научных исследованиях в культурно-гуманитарной сфере.

Гульшара Абдыкаликова обсудила с учеными вопросы изучения современных процессов в литературоведении и искусствознании независимого Казахстана, продвижения общенациональных духовных ценностей народа в контексте Стратегии-2050, Послания Главы государства "Нурлы жол – путь в будущее".

"В канун Года Ассамблеи народа Казахстана институт выпустил ряд коллективных монографий, посвященных исследованию фольклора, литературы и искусства, проживающих в нашей стране этносов, в их числе: "Театральное искусство казахского народа", "Литература народа Казахстана на современном этапе", "Астана: от геополитического лидерства к культурному разнообразию", "Типология древней тюркской литературы", – указывается в сообщении.

Кроме того, по итогам научных экспедиций, организованных институтом в места компактного проживания казахских диаспор в Узбекистане, России, Китае и Монголии, вышли в свет монографии "Искусство казахов зарубежья", "Казахская литература зарубежных казахов", "Казахский фольклор за рубежом".

Институт был организован в 1934 году как Казахский научно-исследовательский институт национальной культуры. В разные годы здесь работали такие видные деятели науки, как Мухтар Аузэов, Ахмет Жубанов, Мухамеджан Каратаев и другие. За прошедшее время институт стал главным научным центром казахского литературоведения, фольклористики и искусствознания.

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