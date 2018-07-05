Госсекретарь РК приняла участие в Международном нейрохирургическом форуме

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в Международном нейрохирургическом форуме, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Открывая форум, Гульшара Абдыкаликова зачитала поздравительный адрес Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по случаю 70-летия видного нейрохирурга, академика Российской академии наук Александра Потапова.
Государственный секретарь подчеркнула, что Казахстан в соответствии с Посланием Главы государства "Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции" приступил к внедрению элементов Индустрии 4.0 и, в частности, в медицинской сфере.
"Одним из флагманов инноваций в здравоохранении является Национальный центр нейрохирургии, который был основан в 2008 году по инициативе Президента страны. Сегодня он стал одной из лидирующих клиник в Центральной Азии", – сказала Абдыкаликова.
За 10 лет в стенах Национального центра нейрохирургии пролечено более 37 тысяч пациентов, выполнено свыше 25 тысяч операций, внедрено 66 новых нейрохирургических технологий. Впервые в Казахстане на его базе были внедрены принципиально новые разделы нейрохирургии – микронейрохирургия, эндоваскулярная, эндоскопическая и функциональная нейрохирургия.
В завершение Госсекретарь РК пожелала участникам форума творческих успехов и пригласила принять участие в праздничных торжествах, посвященных 20-летнему юбилею Астаны.
В работе форума также приняли участие министр здравоохранения Елжан Биртанов, аким Астаны Асет Исекешев, депутаты Парламента, ведущие специалисты в области нейрохирургии из более чем 20 стран мира.
Форум проводится в рамках празднования 20-летия Астаны и посвящен 10-летию Национального центра нейрохирургии, добавили в пресс-службе.