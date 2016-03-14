Политика
​Госсекретарь РК приняла участие в праздновании Наурыза в Вашингтоне
Жания Уранкаева
В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие в праздновании Наурыза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ежегодное мероприятие в Вашингтоне, организованное некоммерческой благотворительной организацией Nowryz Commission, прочно вписалось в календарь ярких событий американской элиты. Сотни гостей, представляющие Белый дом, Госдепартамент и Конгресс США, а также деловые круги, общественность и дипломатический корпус, знакомились с традициями, культурой тюркских стран и Ближнего Востока.

Особый интерес вызвал казахстанский уголок, который отличался разнообразием информационной презентации нашей страны. Обращаясь к гостям гала-приема в Вашингтоне, Абдыкаликова отметила, что в этот день прощаются старые обиды, молодые получают благословение старших, мир обновляется и готовится к новой жизни.

Также в рамках визита в Нью-Йорк ожидается выступление Госсекретаря РК на 60-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. В программе встречи с руководством ООН, коллегами из других стран и лидерами международных женских движений. 

Абдыкаликова отметила, что конечная цель нашей страны заключается в обеспечении мира и стабильности, долгосрочного развития государства и общества. 

В ходе встречи с послом США по глобальным проблемам женщин Рассэлл Государственный секретарь отметила, что в текущем году Казахстан отмечает 25-летие Независимости.

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"За четверть века наша республика построила успешную экономику, устойчивую политическую и социальную систему. В этом году также отмечается и 25-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Значимость стратегического партнерства сторон во всех ключевых сферах – нераспространении и разоружении, демократическом треке, энергетическом, торгово-экономическом, гуманитарном сотрудничестве", – подчеркнула она.


С 10 по 12 марта Гульшара Абдыкаликова встретилась в Вашингтоне с официальными лицами, представителями деловых и общественных кругов США. На встрече Государственного секретаря с директором Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона Роджански были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития, модернизации и реформ в Казахстане.

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