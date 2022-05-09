Политика
Госсекретарь РК возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Государственный секретарь РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Мероприятия начались 9 мая с возложения Главой государства Касым-Жомартом Токаевым цветов к монументу "Отан-Ана".
Позднее Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарной пулемётчицы, Герою Советского Союза Маншук Маметовой. Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке "Акжайык".
Собравшиеся на площади почтили минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в Великой Отечественной войне.