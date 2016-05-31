Госсекретарь РК возложила цветы к мемориалу жертв политических репрессий

Общество
Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В мероприятии также приняли участие представители государственных органов, депутаты маслихата, общественные деятели, потомки узников АЛЖИР, жители столицы.
"Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, добились своей независимости мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессии", – процитировала Абдыкаликова Президента Казахстана.
Государственный секретарь напомнила, что с 1921 по 1954 годы было осуждено более 3,7 млн человек, расстреляно свыше 640 тыс., в том числе весь цвет казахской интеллигенции – Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, руководители Совнаркома, секретари обкомов партии, председатели облисполкомов и многие другие.
"Эти печальные страницы нашей истории никогда не будут забыты, и впредь мы не допустим повторения столь трагических событий", – подчеркнула Госсекретарь.
По инициативе Президента Казахстана 31 мая 2007 года в рамках 10-летия Дня памяти жертв политических репрессий на территории бывшего Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР), в селе Акмол торжественно был открыт Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий АЛЖИР.
Специальный лагерь существовал с 1937 по 1953 годы. Здесь содержались известные узницы – жены видных деятелей казахского народа: Турара Рыскулова, Ныгмета Нурмакова, Санжара Асфендиярова, а также сестра маршала Михаила Тухачевского, жена и дочь Авеля Енукидзе и другие.
Мемориально-музейный комплекс жертв политических репрессий АЛЖИР включает в себя:
музей
стелу "Слезы"
монумент "Арка скорби"
скульптурные композиции: "Борьба и надежда"
"Отчаяние и бессилие"
а также "Стену памяти"
В мероприятии также приняли участие представители государственных органов, депутаты маслихата, общественные деятели, потомки узников АЛЖИР, жители столицы.
"Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, добились своей независимости мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессии", – процитировала Абдыкаликова Президента Казахстана.
Государственный секретарь напомнила, что с 1921 по 1954 годы было осуждено более 3,7 млн человек, расстреляно свыше 640 тыс., в том числе весь цвет казахской интеллигенции – Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, руководители Совнаркома, секретари обкомов партии, председатели облисполкомов и многие другие.
"Эти печальные страницы нашей истории никогда не будут забыты, и впредь мы не допустим повторения столь трагических событий", – подчеркнула Госсекретарь.
По инициативе Президента Казахстана 31 мая 2007 года в рамках 10-летия Дня памяти жертв политических репрессий на территории бывшего Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР), в селе Акмол торжественно был открыт Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий АЛЖИР.
Специальный лагерь существовал с 1937 по 1953 годы. Здесь содержались известные узницы – жены видных деятелей казахского народа: Турара Рыскулова, Ныгмета Нурмакова, Санжара Асфендиярова, а также сестра маршала Михаила Тухачевского, жена и дочь Авеля Енукидзе и другие.
Мемориально-музейный комплекс жертв политических репрессий АЛЖИР включает в себя:
музей
стелу "Слезы"
монумент "Арка скорби"
скульптурные композиции: "Борьба и надежда"
"Отчаяние и бессилие"
а также "Стену памяти"