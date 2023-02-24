Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан

В Астане с его участием пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

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28 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.

В ходе пребывания в Астане Блинкен будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день в Астане с участием Энтони Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.