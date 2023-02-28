Госсекретарь США подчеркнул миротворческую роль Казахстана

Международное сотрудничество, Политика
131
Диасов Ораз
корреспондент

Как отметил Энтони Блинкен, Казахстан продолжает оставаться ценным партнером по ключевым глобальным вопросам: сокращение распространения ядерного оружия путем демонтажа ракет советской эпохи, вклад в жизнь, а также важные миротворческие миссии от Ливана до Мали.

Фото: zakon.kz

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Астане поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь Украине и за предоставление крова более 200 тыс. бежавших от мобилизации российским гражданам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Мы приветствуем и благодарим Казахстан за то, что он принял более 200 тысяч российских граждан и продолжает принимать нежелающих быть мобилизованными; а также за предоставление одежды, медикаментов и другой гуманитарной помощи Украине, включая создание юрт нерушимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло и передышку», - сказал он.

Энтони Блинкен также заявил, что Казахстан продолжает оставаться ценным партнером по ключевым глобальным вопросам: сокращение распространения ядерного оружия путем демонтажа ракет советской эпохи, вклад в жизнь, а также важные миротворческие миссии от Ливана до Мали.

 

Популярное

Все
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
В Казахстане при взаимодействии госорганов, бизнеса и общественности необходимо реформировать систему расширенных обязательств производителей (РОП), считают участники рынка
Махтумкули и казахская литература
Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?
В Алматинской области нарастает угроза масштабного весеннего половодья
С начала года в республике выявлено свыше 400 преступлений, связанных с наркотиками
В Восточном Казахстане накануне паводка волонтеры помогают убирать снег
Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга
Труп в багажнике авто: погибшей оказалась сотрудница акимата Актюбинской области
В Минобороны РК прокомментировали информацию из соцсетей о поставках военной техники в Украину
Без неоправданных рисков
Цвет телефона выдал преступника полицейским Караганды
С наркотиками и оружием задержали водителя Gelandewagen в Шымкенте
Здесь учат летать
Крепкие телом и духом
Всем миром
Батальные сцены минувших лет...
Сохранить сокровище предков
Скажи наркотикам «Нет!»
Путешествуя по стране
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антиро…
Казахстан не позволит использовать свою территорию для каки…
Блинкен: США решительно поддерживают программу реформ прези…
Касым-Жомарт Токаев принял госсекретаря США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]