Госсекретарь США подчеркнул миротворческую роль Казахстана

Как отметил Энтони Блинкен, Казахстан продолжает оставаться ценным партнером по ключевым глобальным вопросам: сокращение распространения ядерного оружия путем демонтажа ракет советской эпохи, вклад в жизнь, а также важные миротворческие миссии от Ливана до Мали.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Астане поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь Украине и за предоставление крова более 200 тыс. бежавших от мобилизации российским гражданам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Мы приветствуем и благодарим Казахстан за то, что он принял более 200 тысяч российских граждан и продолжает принимать нежелающих быть мобилизованными; а также за предоставление одежды, медикаментов и другой гуманитарной помощи Украине, включая создание юрт нерушимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло и передышку», - сказал он.

Энтони Блинкен также заявил, что Казахстан продолжает оставаться ценным партнером по ключевым глобальным вопросам: сокращение распространения ядерного оружия путем демонтажа ракет советской эпохи, вклад в жизнь, а также важные миротворческие миссии от Ливана до Мали.