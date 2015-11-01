Госсекретарь США прибыл в Казахстан

Госсекретарь США Джон Керри прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
. В столичном аэропорту его встретил министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов.
Ожидается, что в Астане Джон Керри примет участие в четвертой встрече американо-казахстанского Стратегического партнерского диалога, проведет переговоры с высокопоставленными официальными лицами, а также выступит с речью в Назарбаев Университете.
Отметим, что в зарубежную поездку госсекретаря США вошли все центральноазиатские страны. Ранее Джон Керри встретился с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Самарканде.