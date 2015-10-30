Госсекретарю РК провели персональную экскурсию в Нацмузее

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Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова познакомилась с работой Национального музея в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
От начала зарождения казахской культуры и быта до ее современности – Госсекретарь Гульшара Абдыкаликова познакомилась с экспонатами, находящимися в Национальном музее. Новейшие сведения об артефактах, найденных в курганах Талды-2 и Берель, Гульшара Абдыкаликова узнала из уст экскурсовода. Кроме того, она посетила совместную выставку Отрарского государственного археологического музея-заповедника и Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет Султан".
"Большое значение имеет развитие Нацмузея. В этом году мы праздновали знаменательные даты: 20-летие Конституции, 20-летие Ассамблеи, 70-летие Победы, 550-летие Казахского ханства. Музей всегда должен чувствовать такие события, поэтому дополнения идут в течение года. Мы видели новые картины, посвященные 550-летию Казахского ханства, в зале Ассамблеи увидели новые экспонаты. Конечно, музей будет развиваться, мы видели реставрационный зал, зал лаборатории, важно особое внимание уделить научно-исследовательской работе. То есть каждый экспонат должен быть научно доказан, в каком времени, месте был найден. В этом направлении музей будет работать", – сказала она журналистам после окончания экскурсии.
Напомним, Национальный музей был открыт 2 июля 2014 года при участии Главы государства Нурсултана Назарбаева. В среднеазиатском регионе он является уникальным по своей архитектуре и самым крупным музеем, а также входит в десятку крупных музеев мира. На сегодня в музее насчитывается около 200 тысяч экспонатов.
По информации на 1 октября, Нацмузей посетили 379 533 человека.