Госслужащие и полицейские посвятили выходные кроссфиту в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz
В рамках проекта "Өзгерістерді өзіңнен баста" госпрограммы "Рухани жаңғыру" в Павлодаре прошел турнир по функциональному многоборью, в котором приняли участие госслужащие и сотрудники полиции, сообщает pavlodarnews.kz.

В соревнованиях приняли участие госслужащие и полицейские двух возрастных групп - 18-35 лет и 35+. Из 48 претендентов на переходящий кубок шесть представительниц прекрасного пола.

Заявки подали не только сотрудники отделов акимата Павлодара, но и акиматов сельской зоны Экибастуза, Успенского района, департамента охраны общественного здоровья, областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также региональной инспекции транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

Сrossfit включает в себя элементы тяжелой, легкой атлетики и гимнастики. Участники, удачно прошедшие отборочный комплекс, включающий приседания, махи, гири, пресс и легкий бег, поборются за призы в финальном туре.

Уделяет внимание занятиям в спортзале три раза в неделю по часу аким Павлодара. Сrossfit Ануар Кумпекеев занимается не менее шести лет. Из-за плотного графика работы сегодня он не смог соревноваться, но считает, что именно спорт помогает сохранять здоровье и выдерживать большие нагрузки на работе.

"Сrossfit - своеобразный вид спорта с бешеными нагрузками, сам занимаюсь этим видом спорта. Желаю всем выступить достойно", - сказал аким.

Мероприятие организовано департаментом Агентства при поддержке ТОО "AntiFitnes" и ОФ "Здоровая нация". Своей целью они ставили пропаганду здорового образа жизни и популяризацию массового спорта среди государственных служащих региона. Победителей и призеров определяли в трех категориях – профессионалы, любители, девушки. Организаторы подготовили медали, призы, а для команды-победительницы – переходящий кубок.

