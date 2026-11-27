Один из фигурантов перечислил на свой игровой счет более 23 млн теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

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Прокуратура Жуалынского района выявила факты систематического участия государственных служащих в азартных играх.

"Установлено, что должностные лица местного исполнительного органа регулярно делали денежные ставки через мобильное приложение букмекерской конторы", - говорится в сообщении.

В Казахстане действует законодательный запрет на участие государственных служащих в азартных играх и пари. Несоблюдение данного антикоррупционного ограничения является основанием для увольнения с государственной службы.

Несмотря на установленные ограничения, должностные лица продолжали участвовать в азартных играх, тем самым нарушая требования законодательства, нанося ущерб авторитету государственной службы и подрывая доверие граждан.