Один из фигурантов перечислил на свой игровой счет более 23 млн теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Прокуратура Жуалынского района выявила факты систематического участия государственных служащих в азартных играх.
"Установлено, что должностные лица местного исполнительного органа регулярно делали денежные ставки через мобильное приложение букмекерской конторы", - говорится в сообщении.
В Казахстане действует законодательный запрет на участие государственных служащих в азартных играх и пари. Несоблюдение данного антикоррупционного ограничения является основанием для увольнения с государственной службы.
Несмотря на установленные ограничения, должностные лица продолжали участвовать в азартных играх, тем самым нарушая требования законодательства, нанося ущерб авторитету государственной службы и подрывая доверие граждан.
"К примеру, одним из главных специалистов местного исполнительного органа на игровой счет перечислено более 23 млн теңге. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора, решением дисциплинарной комиссии, четыре государственных служащих уволены по отрицательным мотивам", - отметили в ведомстве.