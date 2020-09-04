Госслужащие наняты, чтобы решать проблемы населения и бизнеса

Официально
В рамках реализации поручения Президента об усилении защиты бизнеса в Агентстве по противодействию коррупции проведено совещание под председательством первого заместителя председателя Агентства Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz.

В совещании приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Чингисхан Сауранбаев, заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Биржан Канешев, посредством видеоконференцсвязи участвовали заместители акимов регионов, руководство территориальных департаментов Агентства, региональных палат предпринимателей, ряда государственных органов.

Как известно, 19 августа т.г. на совещании по вопросам противодействия коррупции Глава государства поручил усилить защиту бизнеса и инвесторов от коррупционного давления.

Также в своем ежегодном послании Президент определил одним из основных принципов нового экономического курса Казахстана ведущую роль частного предпринимательства, а также отметил необходимость предотвращения чрезмерного количества проверок со стороны госорганов в отношении бизнеса и инвесторов.

В данном направлении Агентством реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций "Protecting business and investments", целью которого является создание благоприятного инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти путем антикоррупционного сопровождения их деятельности.

В основном, проблемные вопросы, по которым обращаются предприниматели, касаются получения инвесторской визы, привлечения иностранной рабочей силы, получения лицензий, выдачи экспертиз, налогообложения, таможенных пошлин, внеплановых проверок и земельных отношений.

"На сегодняшний день под антикоррупционным сопровождением Агентства находится свыше 500 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций более 12 трлн тенге. Порядка ста из них, то есть 20% проектов – с иностранным участием", – сказал первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов.

Следует отметить, что за 7 месяцев 2020 г. принятыми Антикоррупционной службой уголовно-правовыми мерами защищены права порядка 240 предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов акцентировал внимание на том, что для активизации работы необходима обратная связь с инвесторами.

"Важно знать, какие проблемы сейчас и в перспективе могут возникнуть в бизнес среде. Выявленные административные барьеры необходимо включать в реестр проблем для их последующего системного решения", – отметил он.

В завершение мероприятия Олжас Бектенов призвал всех к активизации работы с учетом имеющихся актуальных проблем и принятию форсированных мер по их устранению:

"Необходимо ясно понимать, что благополучие страны зависит от развития бизнеса. Наша с вами задача – создать благоприятные условия для укрепления и расширения предпринимательского класса. Нужно изменить парадигму мышления госслужащих. Государство – это, в первую очередь, сервис. И мы наняты, чтобы решать проблемы населения и бизнеса", – резюмировал О. Бектенов.

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
Проводник цифровой повестки
Расширяя профессиональные горизонты
Ребенок нуждается в помощи государства
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Пакет важнейших законов
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В Актау откроется консульство РФ
Консультации по вопросам безопасности
Новая модель диалога государства и общества
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Каза…
Назначения
Хроника
Назначения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]