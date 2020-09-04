Госслужащие наняты, чтобы решать проблемы населения и бизнеса

В рамках реализации поручения Президента об усилении защиты бизнеса в Агентстве по противодействию коррупции проведено совещание под председательством первого заместителя председателя Агентства Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz.
В совещании приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Чингисхан Сауранбаев, заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Биржан Канешев, посредством видеоконференцсвязи участвовали заместители акимов регионов, руководство территориальных департаментов Агентства, региональных палат предпринимателей, ряда государственных органов.
Как известно, 19 августа т.г. на совещании по вопросам противодействия коррупции Глава государства поручил усилить защиту бизнеса и инвесторов от коррупционного давления.
Также в своем ежегодном послании Президент определил одним из основных принципов нового экономического курса Казахстана ведущую роль частного предпринимательства, а также отметил необходимость предотвращения чрезмерного количества проверок со стороны госорганов в отношении бизнеса и инвесторов.
В данном направлении Агентством реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций "Protecting business and investments", целью которого является создание благоприятного инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти путем антикоррупционного сопровождения их деятельности.
В основном, проблемные вопросы, по которым обращаются предприниматели, касаются получения инвесторской визы, привлечения иностранной рабочей силы, получения лицензий, выдачи экспертиз, налогообложения, таможенных пошлин, внеплановых проверок и земельных отношений.
"На сегодняшний день под антикоррупционным сопровождением Агентства находится свыше 500 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций более 12 трлн тенге. Порядка ста из них, то есть 20% проектов – с иностранным участием", – сказал первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов.
Следует отметить, что за 7 месяцев 2020 г. принятыми Антикоррупционной службой уголовно-правовыми мерами защищены права порядка 240 предпринимателей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов акцентировал внимание на том, что для активизации работы необходима обратная связь с инвесторами.
"Важно знать, какие проблемы сейчас и в перспективе могут возникнуть в бизнес среде. Выявленные административные барьеры необходимо включать в реестр проблем для их последующего системного решения", – отметил он.
В завершение мероприятия Олжас Бектенов призвал всех к активизации работы с учетом имеющихся актуальных проблем и принятию форсированных мер по их устранению:
"Необходимо ясно понимать, что благополучие страны зависит от развития бизнеса. Наша с вами задача – создать благоприятные условия для укрепления и расширения предпринимательского класса. Нужно изменить парадигму мышления госслужащих. Государство – это, в первую очередь, сервис. И мы наняты, чтобы решать проблемы населения и бизнеса", – резюмировал О. Бектенов.
