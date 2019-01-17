Госслужащие РК могут больше не отчитываться о расходах на проживание в командировках

Общество
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Инга Селезнева
Фото с сайта news.sputnik.ru
С начала 2019 года работники государственного и квазигосударственного сектора могут больше не отчитываться бухгалтерии о расходах на проживание в командировках. Об этом сообщил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как он отметил, по инициативе Агентства Министерством финансов разработано и 29 декабря 2018 года было подписано постановление Правительства о внесении изменений в правила, регламентирующие служебные командировки и возмещение расходов по ним (постановление Правительства РК №1428 от 22 сентября 2000 года и №256 от 11 мая 2018 года). 

"Указанным нормативным правовым актом введены следующие новшества: государственным органам предоставлено право разрабатывать и утверждать свой внутренний порядок направления в служебные командировки с учетом специфики их деятельности. В предыдущей версии данная норма отсутствовала; отменена обязанность госслужащих предоставлять в бухгалтерию документы, подтверждающие их командировочные расходы на проживание", – сказал Сабирбаев.

Спикер отметил, что нововведение коснется не только работников госорганов, но и сотрудников квазигосударственного сектора.

"Могу дополнить, что если это квазигосударственный сектор со стопроцентным участием государства, имеет постановление Правительства номер 145, где предусмотрено, что лимит для организаций квазигосударственного сектора также должен утверждаться в соответствии с лимитами, которые распространяются на государственных служащих. Еще хотелось бы уточнить, что каждый госорган в рамках своего бюджета имеет право утверждать свои правила, где будет предусматривать ту норму, которая будет возмещена работникам", – отметил представитель Агентства. 

По его информации, эти нововведения позволяют значительно упростить финансовую отчетность государственных служащих по командировкам и устраняют коррупционные риски, связанные с использованием фиктивных счетов-фактур и договоров найма жилья, гостиничных номеров.

"При этом сумма возмещения командировочных расходов по найму жилого помещения осталась неизменной и определяется согласно утвержденным нормативам из расчета месячного расчетного показателя. За последние 3 года зарегистрировано 84 преступления по фактам незаконного использования бюджетных средств, выделенных на командировочные расходы", – добавил представитель Агентства.

Основными причинами, которые толкают госслужащих на нарушения при оформлении командировок, по его словам, явились, в том числе, излишняя перегруженность отчетностью, необходимость предоставления подтверждающих документов, а также желание извлечь прибыль за счет разницы фактической стоимости проживания и лимита выделенных средств.

"В результате для обоснования расходов на проживание, а также извлечения дополнительного дохода, госслужащие зачастую прибегали к приобретению фиктивных счетов-фактур и других бухгалтерских документов", – продолжил он.

При этом, отметил спикер, спрос на изготовление фиктивных документов рождает и соответствующее предложение, существование целой нелегальной инфраструктуры.

"На вокзалах, в рекламных объявлениях нередко можно встретить сомнительные предложения о предоставлении документов за 10% от суммы подтверждения. Все это было продиктовано излишней бюрократией внутри государственных процедур", – заключил он.

Если говорить простыми словами, то перед командировкой работнику выдается определенная сумма на проживание и суточные согласно Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства. В третьей главе можно посмотреть таблицу расчета суточных и расходы по найму гостиничных номеров работникам, находящимся в краткосрочных командировках за границей в долларах США и евро. 

Так, в странах ОЭСР, командировочная отчетность максимально упрощена, необходимо только предоставление транспортных билетов, а сумма выделяемых денег на проживание и суточные фиксирована и определяется нормативами для каждого города и страны.

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