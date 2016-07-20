Госслужащие стали строже соблюдать дисциплину – профильное министерство

Политика
Ксения Воронина
Госслужащие стали строже соблюдать дисциплину. Об этом на расширенном заседании Коллегии по итогам работы за первое полугодие заявила вице-министр по делам государственной службы Айгуль Шаимова, передает Kazpravda.kz.

"По сравнению с прошлым годом на треть уменьшилось количество рассмотренных дисциплинарных дел. Так, в первом полугодии за нарушение этических норм к дисциплинарной ответственности привлечены 115 государственных служащих областного и районного уровней. В прошлом году привлечены 163 человека", – сказала Шаимова.

К примеру, на рекомендации совета по этике Мангистауской области за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения уволен с государственной службы бывший руководитель аппарата акима Мангистауского района.

"Если рассматривать по видам ответственности, то они разделены следующим образом: объявленные замечания – 33, выговоры – 38, строгие выговоры – 29, предупреждены о неполном служебном соответствии 10 служащих. Понижен в должности один и уволены четверо госслужащих. По видам проступков: в основном это проявление служащими грубости при обращении с коллегами и гражданами, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, а также непринятие мер по опровержению дискредитирующих сведений, опубликованных в СМИ", – озвучила спикер.

Кроме того, вице-министр напомнила, что с начала года в центральных госорганах, аппаратах акимов областей, городов Астана и Алматы введен новый институт уполномоченного по этике. 
"Он занимается проступками, дискредитирующими госслужбу. Ранее такие деяния относились к коррупционным правонарушениям. Совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, также сократилось более чем в два раза. Если в прошлом году за совершение коррупционных правонарушений привлекли 211 служащих, то в этом году за дискредитацию наказаны 99 человек", – указала она.

Одной из главных причин сокращения таких дел является исключение из числа субъектов совета по этике сотрудников правоохранительных органов и работников квазигосударственного сектора. "Проведенный анализ свидетельствует, что поставленная Главой государства задача по смещению акцента в деятельности совета по этике на превенцию выполняется в полном объеме", – отметила вице-министр.

"С начала года уполномоченные по этике проконсультировали 227 служащих. Наибольшее количество обращений рассмотрены уполномоченными министерств финансов, энергетики, инвестиций и развития, национальной экономики, юстиции и сельского хозяйства. На региональном уровне лидерами являются Южно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Мангистауская, Алматинская и Актюбинская области. Зачастую к уполномоченным обращались за разъяснением норм Этического кодекса, помощью в урегулировании проблемных ситуаций с коллегами, а также разъяснением соответствия ограничениям и запретам", – заключила Айгуль Шаимова.

