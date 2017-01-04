Госслужащих корпуса "Б" не будут тестировать на знание законов

В соответствии с 15-м шагом "Плана нации – 100 конкретных шагов" в 2017 году будет проведена аттестация административных государственных служащих корпуса "Б", передает Kazpravda.kz
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"В отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Кроме того, она не будет включать в себя процесс тестирования на знание законодательства", – указывается в сообщении Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
Вместо этого госслужащих будут оценивать на наличие компетенции, требуемой для эффективной работы на конкретной должности, посредством применения специальной автоматизированной программы. В ее разработке принимает участие широко известная в этой области международная компания.
Исходя из этого, отметили в агентстве, целью аттестации является не только определение уровня профессиональной подготовки, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения.
В этой связи Законом "О государственной службе Республики Казахстан" определено, что аттестационная комиссия может принять решение о повышении служащего.
Аттестация будет проведена последовательно в 3 уровня в зависимости от категории занимаемых должностей.
В высшей аттестационной комиссии при Администрации Президента аттестацию пройдут директора департаментов центральных государственных органов, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса "Б", соотносимые к ним по уровню.
На втором уровне, аттестационных комиссиях министерств и акиматов областей, собеседование будут проходить, соответственно, работники этих государственных органов.
Третий уровень – это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь будут проходить районные и сельские государственные служащие.
Особенностью такой трехуровневой системы является то, что лица, прошедшие аттестацию вышестоящего уровня, будут в составах нижестоящих комиссий. Это обеспечит большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям.
На всех уровнях аттестация будет состоять из четырех этапов:
1) составление оценочного листа;
2) тестирование на оценку личных компетенций;
3) собеседование в ВАК или аттестационных комиссиях соответствующего уровня;
4) принятие решений аттестационной комиссией по итогам собеседования и с учетом результатов предыдущих этапов.
Аттестация будет проводиться согласно утвержденным графикам.
Исключение по аттестации делается для: лиц, находящихся в декретном отпуске, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, одиноких матерей и отцов, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет.
Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста – это женщины 56 лет и мужчины 61 года, госслужащие, состоящие в кадровом резерве корпуса "А", а также те, кто был впервые принят на госслужбу и проработал менее шести месяцев.