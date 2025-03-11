Госслужащих уволили за азартные игры в СКО

В июле прошлого года внесены дополнения в законодательство, согласно которым госслужащим запрещено играть в азартные игры, в противном случае они подлежат увольнению по отрицательным мотивам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

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Главный специалист отдела строительства и архитектуры акимата Акжарского района в нарушение требований закона на систематической основе осуществлял ставки в букмекерской конторе.

Такие же нарушения выявлены в отношении главных специалистов аппарата акима Уялинского сельского округа и отдела образования Акжарского района.

По актам прокурорского надзора вышеназванные должностные лица уволены, всем государственным служащим строго указано на соблюдение антикоррупционных ограничений.

Надзорный орган напоминает государственным служащим о дисциплинарной ответственности в виде увольнения за несоблюдение антикоррупционных ограничений и призывает соблюдать требования действующего законодательства.