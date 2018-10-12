Общество
Госслужащим РК придется платить за пользование смартфонами на работе
Инга Селезнева
В Казахстане разработали программу, которая позволит госслужащим проносить на рабочее место смартфоны, однако, за это придется платить. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вопрос по оплате еще окончательно не решен, сколько, как и кто будет платить. Но конечно, оплата в той или иной степени за программу будет, на поддержание этой разработки. Но речь не идет о том, что при каждом входе-выходе человек будет платить", - ответил на вопросы журналистов Абаев в кулуарах после форума молодых журналистов Jas Qalam.

Министр также отметил, что программа будет установлена во всех госорганах, но пользоваться ею или нет, каждый госслужащий будет решать сам. Сейчас данное приложение уже действует в рамках пилотного проекта в министерстве информации и коммуникаций.

"До конца года мы этот вопрос решим. Сейчас создаются разные решения, которые дадут возможность госслужащим иметь альтернативу. Он может пользоваться, может не пользоваться смартфоном, никто его заставлять не собирается, а тем более - заставлять платить за эту услугу. Надо поставить задачу немного по-другому, дать альтернативу, это всегда хорошо, а уже воспользуется ли госслужащий альтернативой, и как он ею воспользуется, это его решение", - пояснил Абаев.

Глава МИК рассказал, что программа эта очень простая. Ее нужно скачать как мобильное приложение и, когда человек заходит в здание, он к сканеру подносит свой телефон, и у него отключается одно-два приложение, камера, например.

"После этого он заходит и как обычно пользуется своим смартфоном, а на выходе обратно прикладывает его к сканеру и все функции у него возвращаются. Те сотрудники, которые уже пользуются этой программой, просто в восторге, что у них открывается тот же смартфон и только камера отключена. Все месенджеры, все контакты, все работает в обычном режиме", - пояснил министр.

Кроме того, по словам Абаева, данная программа не должна нести вред смартфону, однако, если такое случится, ответственность за это будет нести разработчик.

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