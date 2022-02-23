Госслужба – отражение реформ

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Асель Муканова

Агентство РК по делам государственной службы должно стать примером перезагрузки.

Открывая расширенное заседание коллегии АДГС в онлайн-формате, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов напомнил, что Глава государства поручил провести полную перезагрузку государственной службы, внедрить в работу сервисный и клиентоориентированный подход. Это означает непрерывное совершенствование процессов оказания госуслуг на принципах проактивности и композитности, повышение их качества.

– Необходима цифровизация всего цикла оказания госуслуг, должны быть исключены все промежуточные бумажные этапы. Для упрощенного выхода из государственной службы, безусловно, нужны четкие и прозрачные правила. Поэтому агентство занялось пересмотром системы оценки эффективности каждого сотрудника, – отметил Тимур Сулейменов. – Особое внимание необходимо уделять автоматизации и цифровизации кадровых процессов. Важно оцифровать работу HR-служб, освободив их от рутинных бумажных операций и направив потенциал каждого работника на дальнейшее развитие.

Как отметил первый заместитель руководителя АП, приоритетом в работе агентства должно также стать выявление чрезмерной бюрократии. Это абсолютно новое направление, которое обозначил Глава государства.

– Работа агентства должна иметь характер лидерства, помогать, обеспечивать методологическое сопровождение с другими ключевыми ведомствами в этой сфере, в первую очередь это Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленнос­ти, так как вся система государственного управления переходит на платформенный режим. Объективное взаимодействие абсолютно необходимо в данной работе. Реализация поручений Главы государства должна стать основным лейтмотивом и драйвером работы агентства в текущем году, – сказал Тимур Сулейменов.

Отдельным направлением дея­тельности он назвал развитие потенциала и дальнейший набор в Президентский молодежный кадро­вый резерв.

– Я знаю, что эта работа активно ведется, будем и дальше ее расширять, помогать талантливой молодежи занимать те необходимые места в государственном управлении, которые она заслуживает, – подчеркнул Тимур Сулейменов. – Агентство по делам госслужбы должно стать примером перезагрузки, быть ее лидером, примером госоргана с оптимальной структурой, выстроенными бизнес-процессами, с сотрудниками, к которым не возникает претензий ни у руководства, ни, самое главное, у общества. По формату и результатам работы агентства общество будет воспринимать и оценивать реформы Президента в сфере государственной службы и, можно сказать шире – в работе государственного управления.

В центре внимания АДГС – организация контроля в сфере государственной службы, координация дея­тельности по профилактике этических правонарушений, соблюдение законодательства и Этического кодекса.

Как сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, в 2021 году в целях профилактики нарушений служебной дисциплины среди госслужащих советами по этике проведено 176 заседаний, на которых рассмотрено 1 129 вопросов. По итогам 720 проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 265 должностных лиц, к административной – 99 специалистов.

Осуществлен второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, в него вошли еще 50 человек. В настоящее время из 350 резервис­тов трудоустроены 209. Эта работа будет продолжена с большей активностью регионов.

– В соответствии с поручением Президента приняты меры по совершенствованию системы отбора кадров и упрощению порядка выхода из государственной службы. Нам необходимо сформировать прозрачную и справедливую систему отбора кадров. Для широкого применения цифровых технологий на государственной службе проводится работа по модернизации системы «Е-қызмет», – проинформировал Дархан Жазыкбаев.

Так, планируется снизить ежедневную нагрузку на службы управления персоналом, оптимизировать кадровые бизнес-процессы, сократить оборот бумажных документов за счет интеграции с информационными системами госорганов, создать мобильную версию этой системы и инструмент для анализа данных, сократить расходы и добиться экономии средств за счет перехода на систему управления базами данных с открытым исходным кодом.

Разработан новый проект Этического кодекса, в котором приоритет отдается формированию госаппа­рата, ориентированного на человека, соблюдению принципа открытости в предоставлении госуслуг. Глава агентства также напомнил, что для повышения доверия населения к государственным служащим необходимо уделить особое внимание проведению приема граждан.

Ведется работа и по защите прав самих госслужащих. В том числе по инициативе агентства между территориальными департаментами и региональными управлениями по инспекции труда заключен меморандум о сотрудничестве.

Что касается цифровизации, то уже 93,4% госуслуг переведены в электронный формат. Агентство на постоянной основе мониторит оказание госуслуг на портале «электронного правительства». В прошлом году в результате такой проверки было выявлено отсутствие доступа к 189 видам электронных услуг, путем устранения техничес­ких неисправностей обеспечена доступность 158.

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