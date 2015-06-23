Госслужба – труд и жизнь на благо страны 2603

Мне как специалисту в области современного менедж­мента хотелось бы высказать свои сооб­ражения по первому разделу 100 шагов Плана нации, касающемуся формирования профессио­нального государственного аппарата. Встает закономерный вопрос: почему Глава государства уделяет этому вопросу первостепенное внимание? Дело в том, что государственная кадровая политика Республики Казахстан – одно из приоритетных направлений деятельности государства в координации мероприятий по развитию и совершенствованию трудового потенциала страны.



Государственная кадровая политика включает разработку общих принципов работы с людьми, их воспитание, обу­чение, общеобразовательную, специальную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Основополагающая функция государства – оптимальный подбор и расстановка кадров, их развитие, создание условий для поддержания необходимого профессионального уровня во всех сферах хозяйственного и культурного созидания. По какому же пути должно идти, по мнению Лидера нации, дальнейшее формирование профессионального государственного аппарата в нашей стране?



Должна быть установлена система обеспечения госслужбы надежными, профессиональными специалистами, которые в своей повседневной деятельности не только могли бы выполнять квалифицированно стоящие перед ними задачи, но и своим поведением способствовали бы росту уважения и авторитета к органам государственного управления и государства в целом, добиваясь понимания и поддержки народа. В связи с этим, по мнению Главы государства, необходима модернизация процедуры приема на госслужбу. Поступ­ление должно начинаться с низовых должностей, а отбор кандидатов на низовые должности и карьерное продвижение осуществляться на основе компетентностного подхода.



В этом контексте усиливается роль Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК. Требуется обязательный испытательный срок для впервые поступивших на госслужбу. Состоятся введение региональных корректирующих коэффициентов к должностному окладу госслужащих; обязательное предоставление служебного жилья ротируемым госслужащим на период исполнения должностных обязанностей без права приватизации.



На сегодня, по мнению многих видных ученых-политологов, одним из самых важных аспектов реформирования госслужбы является внедрение системы принципов меритократии. Это приводит, как правило, к экономическому росту и предотвращению коррупции, в то время как политические назначения ассоциируются с большим уровнем коррупции. Исторически сложилось, что отбор госслужащих с соблюдением принципов меритократии был редким феноменом.



До сих пор в мире существовали четыре альтернативных способа отбора: наследственный, путем выборов, покупка должности и патронат. Учитывая все это, Глава государства обосновывает необходимость перехода в перспективе на конкурсный отбор для карьерного продвижения госслужащих. Он обращает особое внимание на укрепление принципа меритократии за счет выдвижения на вышестоящие должности корпуса "Б" только по конкурсу из числа госслужащих, занимающих нижестоящие должности.



Если посмотреть на опыт западных стран, то можно заметить общий тренд в сторону профессионализации госслужбы через централизацию кадровых функций всех центральных госорганов в одну центральную кадровую службу. Тем самым обеспечивается фокусирование линейных министерств на своих основных профильных функциях. Это дает возможность минимизировать риски патронатных отношений в госорганах.



Кроме того, некоторые зарубежные страны, например Новая Зеландия, проводят реформы по децентрализации и дерегулированию процесса отбора госслужащих, чтобы сделать данный процесс более гибким, открытым и комплексным. Чтобы внедрить в отечественную практику позитивный зарубежный опыт, Президентом РК ставится задача обеспечить допуск к работе на госслужбе для зарубежных менеджеров, отдельных специалистов из частного сектора и граждан РК – сотрудников международных организаций.



Нельзя забывать и о проблеме этики. Перед госслужащим возникает вопрос морального выбора в процессе его профессиональной деятельности. Этика наряду с психологическими, педагогическими, экономическими и другими компонентами – очень важная составляющая в профессиональной культуре административных работников. Отсюда вполне уместными представляются предложения Лидера нации о внедрении новых этических правил, разработки этического кодекса госслужбы.



Общим наследием прошлого стала размытость морально-этических основ общества. Тоталитарная система воспитала понимание того, что государственная собственность является "ничейной" и "урывать куски" не является аморальным. В результате мелкое "несунство" стало массовым. Оно не осуждалось обществом и даже поощрялось на бытовом уровне.



Преодолевать такое восприятие в обществе приходилось в период, когда появилась частная собственность, проходил процесс приватизации. Это не могло не сказаться на высоком уровне коррупции. Не зря в "100 шагах" вопросу усиления борьбы с коррупцией уделяется первостепенное внимание. Нельзя упускать из виду то, что свои ответственные функции госслужба в полной мере может осуществить лишь при условии, если будет функционировать как правовой институт. В связи с этим нужно полностью согласиться с рекомендациями Президента страны о целесообразности принятия нового закона о госслужбе, проведения комплексной аттестации действующих госслужащих после принятия данного закона.



А в заключение скажу, что госслужащие – это кадровый состав только государственных органов. При этом «служба» в знаменитом словаре русского языка Владимира Даля трактуется как польза, угода, деятельность, жизнь для других.



Рашит КАРЕНОВ, заведующий кафедрой менеджмента КарГУ им. Е. Букетова, доктор экономических наук, Почетный работник образования РК