Госсоветник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Экономика
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Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

На заседании рассмотрены вопросы реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

В рамках обсуждения заслушаны доклады руководства Агентства по финансовому мониторингу, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития, которые сообщили о принимаемых мерах по реализации комплексного плана.

Ерлан Карин отметил, что снижение уровня теневой экономики имеет особое значение для перехода к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан. Такую задачу глава государства поставил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Государственный советник также подчеркнул важность надлежащего исполнения запланированных мероприятий, достижения ключевых показателей, обеспечения реального влияния проводимой работы на состояние теневой экономики, а также необходимость выявления иных сфер, подверженных теневым рискам. Так, по линии Министерства индустрии и инфраструктурного развития комплексный план содержит мероприятия только в сфере транспорта и строительства, в то время как, к примеру, сфера недропользования также подвержена рискам, связанным с теневой экономикой. Министерству поручено принять меры по устранению теневых рисков во всех курируемых направлениях. При этом должны быть исключены излишнее давление на бизнес и ухудшение инвестиционного климата.

С учетом состоявшегося обсуждения комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал ряд поручений, исполнение которых взято на контроль.

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